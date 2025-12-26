Δένδιας προς Άγκυρα: «Oυδέναν απειλεί η Ελλάδα – Υπερασπίζεται τα δικαιώματά της»

Σαφές μήνυμα ψυχραιμίας αλλά και αποφασιστικότητας απέναντι στις νέες προκλητικές αναφορές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έστειλε από τη Σάμο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την επίσκεψή του στη 79 ΑΔΤΕ την Παρασκευή των Χριστουγέννων.

Στη Σάμο, όπου επισκέφθηκα την έδρα της 79 ΑΔΤΕ και αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας. Τους εξέφρασα την… pic.twitter.com/MDCdn8CwKo — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 26, 2025

Ο κ. Δένδιας τόνισε με έμφαση ότι «ουδέναν απειλεί η Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας «δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο για οποιονδήποτε γείτονά της και δεν έχει καταγράψει οποιαδήποτε εδαφική διεκδίκηση, πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στις αρχές του διεθνούς δικαίου, αλλά και έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της: «Από την άλλη, η χώρα μας είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της όπως είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κλείνοντας, ο υπουργός έστειλε μήνυμα ενότητας και αυτοπεποίθησης: «Έτσι αυτές τις άγιες ημέρες εκπέμπουμε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης απέναντι στις επόμενες γενιές».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι «αντάλλαξα ευχές για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας», προσθέτοντας πως εξέφρασε «την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».