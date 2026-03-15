Δένδιας: Στη Βρετανία τη Δευτέρα για διμερείς συνομιλίες - Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Στη Βρετανία αναμένεται να βρεθεί αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου και μεθαύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί και να έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χόλι, ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.