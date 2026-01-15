Μενού

Δένδιας: «Σύμβολο νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra»

Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό, ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Reader symbol
Newsroom
Belharra_kimon
«Κίμων»: Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra | eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Έτοιμο να να υποδεχτεί τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, είναι το Πολεμικό Ναυτικό. Στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) έχει προγραμματιστεί να πλεύσει από την Πειραϊκή έναντι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια αναμένεται να επιβιβαστούν στις 11.00 π.μ. με ελικόπτερο στην πρώτη φρεγάτα Belharra, όσο αυτή θα πλέει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

«Το θωρηκτό ”Αβέρωφ”, η τριήρης ”Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο (σ.σ. σήμερα) στο Σαρωνικό τον ”Κίμωνα”, την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα», ανέφερε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ