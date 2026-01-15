Δένδιας: «Σύμβολο νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra»

Έτοιμο να να υποδεχτεί τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, είναι το Πολεμικό Ναυτικό. Στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) έχει προγραμματιστεί να πλεύσει από την Πειραϊκή έναντι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια αναμένεται να επιβιβαστούν στις 11.00 π.μ. με ελικόπτερο στην πρώτη φρεγάτα Belharra, όσο αυτή θα πλέει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.
«Το θωρηκτό ”Αβέρωφ”, η τριήρης ”Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο (σ.σ. σήμερα) στο Σαρωνικό τον ”Κίμωνα”, την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα», ανέφερε μέσω Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
