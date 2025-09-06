Χαρακτήρα ενός ακόμη σημαντικού κομματιού στο συνολικό «παζλ» του συνεκτικού σχεδίου της κυβέρνησης για την πρόοδο της χώρας και του οράματος που ο ίδιος περιγράφει με ορίζοντα το 2030 και όχι το τέλος της τρέχουσας δεύτερης τετραετίας διακυβέρνησης της ΝΔ, προσδίδει ο Πρωθυπουργός στις σημερινές του εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ, αποκρούοντας κατηγορηματικά τα αντιπολιτευτικά πυρά περί μέτρων με γνώμονα τη δημοσκοπική ανάταξη της ΝΔ.

Ο ίδιος κατέστησε σαφές ότι παραμένει προσηλωμένος στη μεγάλη εικόνα, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας έναντι της αγωνίας για τις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν τη ΔΕΘ.

«Δεν είναι σκοπός να πάρουμε 1 ή 2 μονάδες την επόμενη εβδομάδα. Δεν με απασχολεί αυτό. Το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της τετραετίας. Αν οι δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη για μένα σημαίνει ότι ήμουν ένας καλός πρωθυπουργός», σημείωσε χαρακτηριστικά χθες (05/09) βράδυ συνομιλώντας στη Θεσσαλονίκη με τους πολιτικούς συντάκτες κατά την καθιερωμένη χαλαρή συνάντησή μαζί τους. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ενέταξε τις σημερινές ανακοινώσεις στην «υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης» επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί «για το αν κάναμε όσα είπαμε το 2023».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γύρισε την πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα που λίγη ώρα νωρίτερα είχε επικρίνει για τα πάντα την κυβέρνηση από το βήμα του Economist, επιλέγοντας να εστιάσει στο παρόν και το μέλλον έναντι του παρελθόντος. «Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον», τόνισε, διερωτώμενος μήπως οι δημοσιογράφοι δίνουν «πολλή σημασία» στον κ. Τσίπρα καθώς όπως είπε «το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα (με τον Τσίπρα).

ΔΕΘ 2025: Σε 2 μέρη η ομιλία του Πρωθυπουργού

Σύμφωνα με συνεργάτες του, η ομιλία του Πρωθυπουργού θα είναι διαρθρωμένη σε δύο κύρια μέρη. Στα οικονομικά μέτρα τα οποία θα κινούνται πέριξ των 1,7 δις (συν 1,5 δις μόνιμων μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί) και θα συνιστούν «μία μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία» έναντι ενός καταλόγου με επιμέρους μέτρα, με στόχο «την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για την πλειονότητα της κοινωνίας». Και στις μεταρρυθμίσεις που απαιτείται να «τρέξουν» μέχρι το 2030.

Στο οικονομικό σκέλος αυτό στο οποίο αναμένεται να σταθεί ο Πρωθυπουργός είναι ότι «με τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αύξηση των εισοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων με μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί η μείωση των φόρων, είναι ο ασφαλέστερος και πιο σίγουρος τρόπος για δουν την αύξηση όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι».

Πρόκειται να υπογραμμίσει επίσης ότι χάρη στη συνετή πολιτική της κυβέρνησης μέσω της μείωσης και όχι της αύξησης φόρων, η ελληνική οικονομία δημιουργεί υγιή πλεονάσματα, τα οποία επιτρέπουν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων «και χωρίς να κινδυνεύει η χώρα με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις» προς όφελος των πολιτών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ως απόδειξη της συνέπειας λόγων κι έργων ο Πρωθυπουργός θα εκκινήσει τη σημερινή του ομιλία μνημονεύοντας τη διττή του δέσμευση περί μείωσης φόρων και αύξησης εισοδημάτων κατά την πρώτη του ομιλία στη ΔΕΘ το 2016. Στόχος είναι να αναδείξει πως «ό,τι λέει το κάνει» και πως δεν πρόκειται ποτέ να υποσχεθεί κάτι το οποίο γνωρίζει πως είναι αδύνατον να υλοποιήσει.

«Μια μεγάλη διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από άλλους πρωθυπουργούς ή αρχηγούς της αντιπολίτευσης, γιατί όλοι ανεβαίνανε στο βήμα της ΔΕΘ, είναι ότι αυτά που λέει κάθε χρόνο, τα κάνει», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον ΣΚΑΪ 100.3.

ΔΕΘ 2025: Ο δεύτερος άξονας της ομιλίας Μητσοτάκη

Ο δεύτερος άξονας της ομιλίας του Πρωθυπουργού θα αφορά τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030. «Πρόκειται για τομές που ξεπερνούν τα όρια του παρόντος εκλογικού κύκλου και γι’ αυτό απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις», αναμένεται να τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δείχνοντας το δρόμο της συνεννόησης με τις δυνάμεις που αντιλαμβάνονται την ανάγκη εκσυγχρονισμού της χώρας και της σύγκλισής της με την Ευρώπη ιδίως σε αυτή τη δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία.

Έχοντας παραδοσιακά την ευκαιρία να επεκταθεί περισσότερο στο πολιτικό σκέλος κατά την αυριανή συνέντευξη τύπου, ο Πρωθυπουργός στη σημερινή του ομιλία θα είναι λακωνικός ως προς αυτό. Περιγράφοντας – σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές - εν συντομία το σημερινό διεθνές περιβάλλον (πόλεμοι, οικονομική ανασφάλεια, δασμοί από ΗΠΑ, κλπ) και πολιτικές κρίσεις σε Γαλλία και Ολλανδία μεταξύ άλλων, για να αναδείξει τη σημασία που αποκτά η οικονομική σταθερότητα και η πολιτική βεβαιότητα στην Ελλάδα με την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ίδιο στο τιμόνι της.