Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προβλέπονται για το Σαββατοκύριακο ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει σημαντικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο βασικός άξονας των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη για φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, στήριξη της οικογένειας και πρωτοβουλίες για τη στεγαστική κρίση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το «καλάθι» θα περιλαμβάνει κι άλλα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, στα περιθώρια που αφήνει το πλεόνασμα των δημοσίων ταμείων.

«Οι παρεμβάσεις αυτές, που θα ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, είναι εφικτές χάρη στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχουμε ασκήσει, επειδή έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε σημαντικά και με πρωτοφανή τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες τη φοροδιαφυγή», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο οι φοροελαφρύνσεις και το στεγαστικό

Ριζικές αλλαγές στη φορολογία οικογενειών με παιδιά, μέσω σημαντικών ελαφρύνσεων από το πρώτο κιόλας παιδί και με ιδιαίτερη έμφαση στους πολύτεκνους. Μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια.

Διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση του εισοδήματος έρχονται ανακοινώσεις για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και τους μισθούς των ενστόλων.

Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης όσων παραμένουν κλειστά. Ψηλά στην ατζέντα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στήριξη της βιομηχανίας και αύξηση της εξωστρέφειας.

Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον χώρο της βιομηχανίας.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει ΔΕΘ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάνω από 2.500 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών όπως της Άμεσης Δράσης, της Τροχαίας, των ΜΑΤ κ.α. θα διατεθούν σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενώ εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων θα δίνουν τα drones της ΕΛΑΣ που θα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της πόλης.

Σε επιφυλακή θα βρίσκεται και ελικόπτερο της αστυνομίας για την εναέρια επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες για την ενίσχυση των αστυνομικών που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη έχουν μετακινηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και από άλλες περιοχές όπως από την Αττική.

Επίσης όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σε κλοιό ασφαλείας θα βρεθεί το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο όπου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Αστυνομικοί θα βρίσκονται αναπτυγμένοι σε όλα τα σημεία όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις ενώ έντονη θα είναι η παρουσία αντρών της ΕΛ.ΑΣ και σε κτίρια όπως το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αλλά και περιμετρικά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αναμένεται να πραγματοποιηθούν στοχευμένοι προληπτικοί έλεγχοι σε άτομα που κρίνονται ύποπτα και να γίνονται προσαγωγές εφόσον κριθεί αναγκαίο.

ΔΕΘ 2025: Ποιοι σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί

Ορισμένοι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο, ενόψει των συγκεντρώσεων. Σύμφωνα με την εταιρία διαχείρισης του μέσου, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, το Σάββατο (6/9) στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των παρακάτω σταθμών:

Ευκλείδης

Παπάφη,

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Αγίας Σοφίας

Βενιζέλου

Oι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. Οι υπόλοιποι επτά σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

100 χρόνια ΔΕΘ: Ο επετειακός χαρακτήρας της φετινής Έκθεσης

Υπενθυμίζεται ότι, η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή για την 'Εκθεση καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια από από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO το 1926.

Για αυτό το λόγο, οι φετινοί επισκέπτες της διοργάνωσης, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε ένα περίπτερο το 16, συγκεκριμένα ένα αφιέρωμα στην ιστορία και την πορεία της έκθεσης τα τελευταία 100 χρόνια. Υπάρχουν επίσης 11 θεματικά αφιερώματα με 1100 εκθέτες και θα μπορέσουν οι επισκέπτες να δουν πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες.