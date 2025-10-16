Δευτερολογία Μητσοτάκη: «Φροντίζω η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Eυρώπης - Την κάνω ισχυρή»

Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε τη δευτερολογία του, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων σχολίασε τα όσα είπε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αρχικά ο πρωθυπουργός, αναφορόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε για τη Μέση Ανατολή και τη Λωρίδα της Γάζας: «Αναφερθήκατε στα παιδιά που ήρθαν από Γάζα με απαξιωτικό τρόπο… ξέρετε τι προσπάθεια χρειάστηκε να βγουν αυτά τα παιδιά από τη Γάζα; Δεν το κάναμε για το σόου, το κάναμε για να βοηθήσουμε τα κατατρεγμένα παιδιά.

Η στάση μας στα ζητήματα αυτά είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αν εμείς σήμερα είχαμε αναγνωρίσει κράτος Παλαιστίνης που έχουμε πρόθεση να κάνουμε όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, θα βοηθούσε τη θέση μας σήμερα ή όχι που θέλουμε να έχουμε ρόλο;

Έχουμε έντιμες σχέσεις με την παλαιστινιακή αρχή και τον παλαιστινιακό λαό και με το κράτος του Ισραήλ και η Ελλάδα μπορεί την επόμενη μέρα να παίξει ουσιαστικό ρόλο.

Ναι η Γαλλία αναγνώρισε… και αυτό πιστεύετε έκανε διαφορά;», δήλωσε.

«Εσείς κύριε Ανδρουλάκη θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο;»

Στη συνέχεια με φόντο τα σχόλια Νίκου Ανδρουλάκη για την διάσκεψη στην Αίγυπτο: «Μιλήσατε για νεκρή φύση, δηλαδή για μια σκηνική παρουσία από ότι κατάλαβα η οποία ενδεχομένως να μην ταίριαζε στην αισθητική σας. Είπατε ότι πήγαμε μόνο για τη φωτογραφία ότι η παρουσία μας εκεί ήταν περιττή.

Αναρωτιέμαι κύριε Ανδρουλάκη, αν δεν είχαμε προσκαλεστεί τι ακριβώς θα λέγατε; ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε ότι δεν παίζει κανένα ρόλο και ότι είναι ασήμαντη. Και τώρα που πάμε εκεί σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία.

Δεν κατάλαβα, αν ήσασταν εσείς εκεί τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Ντόναλντ Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε Go back κύριε Τραμπ;

Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέςθηκαν εκεί;

Έχω πει και στον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς, ξεπέρασε κάθε όριο, δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε στρατιωτικός στόχος να δικαιολογεί απώλεια αμάχων και δη παιδιών.

Η στάση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη αλλά αναρωτιέμαι αν είχαμε αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, αυτό θα μας είχε βοηθήσει ή θα είχε δυσχεράνει τη θέση μας;

Η Ελλάδα είναι σωστά τοποθετημένη προκειμένου να μπορέσει να παίξει ουσιαστικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες όποτε αυτές αρχίσουν.

Κάνω την Ελλάδα ισχυρή, επενδύω στις Ένοπλες Δυνάμεις και φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης όσο ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε.

Μητσοτάκης για ακύρωση συνάντησης με Ερντογάν: «Δεν γνωρίζω αν οι λόγοι ήταν προσχηματικοί ή πραγματικοί»

Για τα ελληνοτουρκικά ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Έρχομαι τώρα στα ζητήματα που αφορούν στη σχέση μας με την Τουρκία. Μεγάλο διπλωματικό επεισόδιο, οικτρή αποτυχία το γεγονός ότι αναβλήθηκε με υπαιτιότητα της Τουρκίας η συνάντηση μου με τον κύριο Ερντογάν.

Αναρωτιέμαι όταν έγινε το ίδιο με την κυρία Μελόνι, γιατί δεν υπήρχε αντίδραση της ιταλικής αντιπολίτευσης;

Γιατί πολύ απλά κύριε Ανδρουλάκη στον ΟΗΕ αυτά ενίοτε συμβαίνουν.

Εγώ δεν γνωρίζω τους λόγους, αν αυτοί ήταν πραγματικοί ή προσχηματικοί.

Μπορεί να ήταν και προσχηματικοί. Και πράγματι ναι, μπορεί η Τουρκία να ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι η Ελλάδα έφερε τη Chevron, ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό της θαλάσσιας χωροταξίας και ότι έκανε τα θαλάσσια πάρκα και αυτή να ήταν η αντίδραση της Τουρκίας και ο Τούρκος πρόεδρος να μην συναντήθηκε μαζί μου.

Για τρία χρόνια όταν δίναμε τη μάχη στον Έβρο, ο πρόεδρος Ερντογάν έλεγε ποιος είναι ο Μητσοτάκης, δεν θέλω να τον συναντήσω και Μητσοτάκης γιοκ.

Και εγώ έλεγα ασχέτως των διαφορών μας εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο. Να είστε σίγουροι ότι θα ξανασυναντηθώ με τον Ερντογάν και θα του πω κατ' ιδίαν όσα λέω δημόσια: Ότι εμείς φιλοδοξούμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά αν η Τουρκία φιλοδοξεί να έχει κάποιον ρόλο στην Ευρωπαική Άμυνα και θέλει να εξασφαλίσει κονδύλια από τον μηχανισμό του SAFE θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή η επιθυμία περνάει μέσα από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδος».



Κυριάκος Μητσοτάκης για Τέμπη: «Η Δικαιοσύνη ασποδίδεται στα δικαστήρια και όχι στο πεζοδρόμιο»

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σέβεται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Η Δίκη των Τεμπών κόντρα σε όσους έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει, προσδιορίστηκε να ξεκινήσει επιτέλους τον Μάρτιο του επόμενου έτους και εκεί πραγματικά πιστεύω και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η Δικαιοσύνη ασποδίδεται στα δικαστήρια και όχι στο πεζοδρόμιο και όχι πάντως από κατ' όνομα εθνικούς εισαγγελείς οι οποίοι με την στάση τους περιφρονούν συστηματικά τη διακιοσύνη, την ανεξαρτησία της οποίας εμείς έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε».



