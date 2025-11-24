Η εξομολόγηση Τσίπρα για το 2015 στην Ιθάκη: Τα δύσκολα 24ωρα πριν το Ζάππειο και τα κρίσιμα «όχι»

Με τον τίτλο του κεφαλαίου «το ναυάγιο» ο Αλέξης Τσίπρας δίνει και την δική του απάντηση για το ποτέ πήρε την απόφαση να φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το σχέδιο ομαλής μετάβασης «εν πλω» που κράτησε μόλις ένα 24ωρο. Το 20% του κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που είχε φτάσει στο 40% στις εκλογές του Μαΐου του 2023 ήταν το αρχικό χτύπημα που τον οδηγούσε μακριά από το κόμμα που θεωρούσε παιδί του.

Είχαν προηγηθεί, όπως ο ίδιος εξιστορεί, τα ψεύδη δημοσιεύματα που έπρεπε συνεχώς να διαψεύδονται όπως η συνάντηση του με τον Βαρουφάκη στο Σούνιο και το «σχέδιο Δήμητρα» με το άυλο νόμισμα, τα τοπικά νομίσματα του Τσακαλώτου αλλά και πραγματικά γεγονότα όπως η «γκάφα» Κατρούγκαλου με τους ελεύθερους επαγγελματίες, η υπόθεση Γεωργούλη αλλά και τα ποσά σπίτια έχει ο Παπαδημούλης. Όλα αυτά έδειχναν πως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. «Συνεπώς, δεν είχα δεύτερες σκέψεις εκείνο το βράδυ των εκλογικών αποτελεσμάτων της 21ης Μαΐου. Είχα αποφασίσει ότι φεύγω», γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στην «Ιθάκη» εξηγώντας τα βήματα που δείχνουν πως ποτέ δεν είχε πρόθεση να αφήσει το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ ακυβέρνητο.

Το εναλλακτικό σχέδιο

Αποφασίζοντας ο Αλέξης Τσίπρας να μην αφήσει το κόμμα χωρίς προσανατολισμό και δίνοντας την εντύπωση ότι αδιαφορεί για το μέλλον της Κουμουνδούρου, αρχίζει να επεξεργάζεται τις εναλλακτικές μέχρι και τις εκλογές του Ιουνίου. Μάλιστα εξηγεί και πότε ήταν η στιγμή που κατάλαβε πως έπρεπε εν πλω να γίνουν όλες οι κινήσεις. Όπως σημειώνει, ήταν τα λόγια του Νίκου Μαραντζίδη που τον κινητοποίησαν «Εσύ είσαι ήδη τελειωμένος. Είσαι σαν του Εβραίους κρατούμενους που τους πήγαιναν μεταγωγή στο Άουσβιτς. Και είσαι στο σταθμό πριν επιβιβαστείς στο τρένο. Έχεις δυο επιλογές. Ή να επιβιβαστείς, για να βρεθείς μετά από κάποιες μέρες στα κρεματόρια ή να επιχειρήσεις να το σκάσεις, που και πάλι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να σε πυροβολήσουν».

Αν και σκληρές κουβέντες είναι εκείνες που τον κάνουν να συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Έτσι αποφασίζει να ενεργοποιήσει ένα μεταβατικό σχέδιο και αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο κ.Τσίπρας ότι και το δαχτυλίδι είχε σκοπό να δώσει αλλά και να στηρίξει αυτό το πρόσωπο ως σύμβουλος και πλήρωμα. Άλλωστε όπως εξηγεί, «Εγώ έτσι κι αλλιώς είχα αποφασίσει μέσα μου ότι, μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα αποχωρούσα από την ηγεσία. Αυτό ήταν δεδομένο» και έτσι αποκαλύπτει ποια βήματα έκανε. «Η σκέψη μου αρχικά πήγε στην Έφη Αχτσιόγλου», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός, δίνοντας λεπτομέρειες για το πώς κινήθηκε.

Έφη Αχτσιόγλου | Eurokinissi

Σημειώνει πως μαζί με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου Μιχάλη Καλογήρου αρχίζει, μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής των εκλογών του 2023, να κάνει τα βήματα. «Θα ήταν ο απόλυτος αιφνιδιασμός για τον Μητσοτάκη» εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας μιας και στις επαναληπτικές εκλογές «θα είχε μπροστά του ένα νέο πρόσωπο. Μια σοβαρή νέα πολιτικό, με σημαντική απήχηση τότε στο εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ όσο και πέρα από αυτό».

Όπως το είχε σκεφτεί θα εμφανιζόταν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια ημέρα που θα συνεδρίαζε θα πρότεινε την Έφη Αχτσιόγλου για να αναλάβει την ηγεσία της. Μέχρι το συνέδριο ο κ. Τσίπρας θα παρέμενε πρόεδρος του κόμματος και όπως λέει «Σκόπευα εξάλλου να σταθώ δίπλα της σε κάθε στιγμή της προεκλογικής καμπάνιας. Να τη στηρίξω και εντός του κόμματος με όλες μου τις δυνάμεις». Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρει και τον διάλογο που είχε με τον διευθυντή του πολιτικού του Γραφειου: Μ. Καλογήρου: «Κι αν δεν δεχτεί;» Α. Τσίπρας: «Να πιεστεί να δεχτεί. Γιατί να μη δεχτεί; Είναι κρίσιμες στιγμές για το κόμμα. Αλλά και για την ίδια είναι μια μεγάλη ευκαιρία», απάντησε ενοχλημένος από την ερώτηση ο πρώην πρωθυπουργός, όπως γράφει.

«Απογοητεύτηκα απο την άρνηση»

Χωρίς να χάσει χρόνο ο κ.Τσίπρας την καλεί, όπως αναφέρει, στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου για να συζητήσουν παρουσία και των κυρίων Καλογήρου και Μαραντζίδη. «Δεν έχασα χρόνο μπήκα κατευθειαν στο θέμα. Της παρουσίασα την ιδεα μου προσπαθώντας να εξηγήσω με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια το σκεπτικό της. Η αντίδραση της με ξάφνιασε», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει «Μου είπε πως ποτέ δεν της είχε περάσει από το μυαλό η προοπτική να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ένιωθε ανέτοιμη για ένα τέτοιο βάρος. Ανέφερε επίσης την οικογένειά της και τις δυσκολίες που θα είχε να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις του ρόλου και τις ανάγκες του μικρού της παιδιού».

Εκείνος επέμεινε προκειμένου να τη μεταπείσει «Τη διαβεβαίωσα πως θα ήμουν συνεχώς δίπλα της. Αν μεν πηγαίναμε καλά στις εκλογές και ανεβάζαμε έστω και μια μονάδα τα ποσοστά μας σε σχέση με τον Μάιο, θα ήμασταν όλοι κερδισμένοι. Αν πάλι δεν πηγαίναμε καλά, η ευθύνη θα βάραινε αποκλειστικά εμένα». Παρολαυτα η Έφη Αχτσιόγλου ζήτησε χρόνο να το σκεφτεί και την επόμενη ημέρα του τηλεφώνησε και του μετέφερε την οριστική της άρνηση στην πρόταση. Έτσι μέσα σε ένα 24ωρο το σχέδιο ναυάγησε. Βέβαια όπως σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός «η Έφη αρνήθηκε γιατί πίστευε πως μόνης της, παίρνοντας αποστάσεις από εμένα, θα μπορούσε να πείσει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζοντας μια φρέσκια υποψηφιότητα, χωρίς να δίνει την εντύπωση πως ήταν υπό την κηδεμονία μου.

Αποδείχτηκε ότι υποτίμησε την κατάσταση και τη σημασία της δικής μου στήριξης» μάλιστα σε άλλο κεφάλαιο του βιβλίου όταν αναφέρεται στις εσωκομματικές εκλογές και τη νίκη του Στέφανου Κασσελάκη λέει με νόημα πως «η «εργαλειοποίησε στο έπακρο- ο Κασσελάκης- την απόφαση μου να μείνω ουδέτερος στην εσωκομματική διαδικασία και την απόφαση των αντιπάλων του να πάρουν αποστάσεις απο εμένα(…) εκείνοι αντι να απαντήσουν Επι της ουσίας στον Κασσελάκη υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο, που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση στα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακόμα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις».

Ο Αλέξης Χαρίτσης | Eurokinissi

Η προσπάθεια με Χαρίτση

Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας στο μυαλό του την παραίτηση μετά το αναμενόμενο, όπως το χαρακτηρίζει, αποτέλεσμα του Ιουνίου με την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ με 17,83% κάνει άλλη μια προσπάθεια. Και αυτή την φορά όπως εξηγεί «Ήθελα να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα να υπάρχει συνέχεια και ομαλή μετάβαση του κόμματος στην επόμενη μέρα. Δεν ήθελα να το αφήσω στο κενό, με σπασμένο κατάρτι, στη μέση του ωκεανού, δίχως καπετάνιο και με πλήρωμα στα πρόθυρα του αλληλοσπαραγμού». Αποφασίζει και καλεί τον Αλέξη Χαρίτση στο Σούνιο και ενώ κάθονται στο μπαλκόνι του ανακοίνωσε χωρίς περιστροφές την απόφασή του να παραιτηθεί και του ζήτησε να είναι υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος. «Του εξήγησα ότι θα ήταν μια επιλογή που θα μπορούσε να κρατήσει το κόμμα ενωμένο».

Μάλιστα του εξήγησε τι είχε συμβεί με την Έφη Αχτσιόγλου και γράφει «Στο άκουσμα της απόφασής μου να φύγω και ακόμα περισσότερο στην πρότασή μου να θέσει υποψηφιότητα, σκοτείνιασε. Μου είπε, τελικά ότι δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει ένα τόσο μεγάλο βάρος. Και μου ζήτησε να μην παραιτηθώ». Ο χρόνος όμως είχε αρχίσει να μέτρα αντίστροφα και όπως εξομολογείται ο κ.Τσίπρας «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια στη δική μου αγκαλιά. Είχε ενηλικιωθεί, είχε φύγει και ίσως δεν με είχε πια ανάγκη». Έτσι οδηγείται στην ανακοίνωση στο Ζάππειο χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο σε κανέναν να επιχειρήσει να του αλλάξει γνώμη. Άλλωστε όπως ξεκινάει και το βιβλίο εκείνο το πρωί της 29ης Ιουνίου που θα δήλωνε ότι αποχωρεί απο την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξημερώσει με ένα περιστέρι να εγκλωβίζεται στο μπαλκόνι του και εκείνον να το βοηθάει να πετάξει και όπως εξηγεί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν σημαδιακό και με έναν τρόπο του έδειξε ότι πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος για την απόφαση του.