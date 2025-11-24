Οικονομία και μεσαία τάξη τα όπλα στη φαρέτρα της κυβέρνησης - Ποιοι θα δουν άμεσα διευκολύνσεις

Φυγή προς τα εμπρός με «όπλο» την οικονομία επιχειρεί η κυβέρνηση, επενδύοντας στην απτή αντανάκλαση των μέτρων στήριξης στην τσέπη των πολιτών που θα εφαρμοστούν σταδιακά από σήμερα και δη από τις αρχές του έτους ως απόδειξη ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική ενισχύει το πραγματικό εισόδημα όλων των Ελλήνων. Σε αυτό το πλαίσιο καταβάλλεται σήμερα - νωρίτερα από το προγραμματισμένο - το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

Αναγνωρίζοντας την πίεση που δέχονται οι πολίτες από την ακρίβεια, Κυριάκος Μητσοτάκης και Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκουν ένα μπαράζ θετικών ειδήσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, εκπέμποντας το μήνυμα ότι «η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη που εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων.

Oι πολίτες που θα δουν πρώτοι χρήματα

Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη, η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα ακρίβειας με μέτρα στήριξης» όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες.

Επόμενη κοινωνική κατηγορία η οποία θα αντιληφθεί τον θετικό αντίκτυπο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών στον προϋπολογισμό της είναι περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές. Καθώς την προσεχή Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα λάβουν για πρώτη φορά (το μέτρο είναι μόνιμο) την επιστροφή ενός ενοικίου έως 800 ευρώ για το 2024. Το στεγαστικό άλλωστε παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, εξ ού και μετά την παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου με ταυτόχρονη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», ο Πρωθυπουργός προϊδέασε για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» που θα υλοποιηθεί από το 2026, με χρηματοδότηση για πρώτη φορά από κοινοτικούς πόρους.

Το πρόγραμμα θα αφορά παλιά ακίνητα που είτε είναι κλειστά είτε ιδιοκατοικούνται, με στόχο την αύξηση της προσφοράς πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η «οροφή» θα τεθεί στις 36.000 ευρώ και η επιδότηση θα φτάνει ακόμα και στο 90% για πολύτεκνους, ΑμΕΑ και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Το νέο «Ανακαινίζω» εκτιμάται ότι θα μπορέσει να αξιοποιηθεί τουλάχιστον από 20.000 πολίτες οι οποίοι διαθέτουν ακίνητα κατασκευής έως το 1990 με μέγεθος μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.

Το μέτωπο των αγροτών

Ανοιχτό μέτωπο για την κυβέρνηση πάντως είναι αυτό των αγροτών οι οποίοι σε χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας αποφάσισαν μπλόκα με τρακτέρ στις εθνικές οδούς από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου, καθώς και αποκλεισμό λιμανιών και τελωνείων.

Σε Μέγαρο Μαξίμου και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προσδοκούν ότι η πληρωμή της προκαταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας – το αργότερο αρχές της επόμενης όπως έχουν δεσμευτεί θα αποκλιμακώσει την ένταση. Παράλληλα, η εξειδίκευση της έκτακτης συμπληρωματικής ενίσχυσης του εισοδήματος των κτηνοτρόφων ανάλογα με τον αριθμό των θανατωθέντων ζώων λόγω της ευλογιάς, που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, εκτιμάται ότι θα καταστήσει ακόμη πιο πειστική την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων.

Και ο Πρωθυπουργός εξάλλου τόνισε χθες ότι το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν ως πληρωμές μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα. «Τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η λεγόμενη τεχνική λύση όπως ίσχυε καταργείται και εισάγεται εφεξής το κριτήριο της ομορότητας, ώστε να δηλώνονται βοστοκόπια μόνο στον νομό κατοικίας και στους όμορους νομούς.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εστιάζουν συνολικά στη «μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση» των μέτρων της ΔΕΘ που θα τρέξει λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και κυρίως από τη νέα χρονιά, προκειμένου μέσω των 2 δισ. ευρώ να εκπέμψουν το μήνυμα που μετέδωσε και χθες ο Πρωθυπουργός ότι η ΝΔ είναι «η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων». Λίγο πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου που θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. Παράλληλα για το 2026 προβλέπεται η κατάργηση του 50% της επιβάρυνσης της προσωπικής διαφοράς για 671.000 συνταξιούχους, ενώ από 1/1/2026 θα τεθούν σε ισχύ και οι φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, οικογένειες με παιδιά και νέους.

Στην κυβέρνηση ανεβάζουν ταχύτητες ενόψει της κοινοβουλευτικής μάχης για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, που ξεκινάει την Πέμπτη στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, στην κορύφωση της οποίας δεν αποκλείεται να υπάρξουν και οικονομικές εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Ο ίδιος μίλησε για έναν προϋπολογισμό «εθνικό και με αναπτυξιακό πρόσημο, που ενισχύει το εισόδημα εκατομμυρίων πολιτών». Ενώ το κυβερνητικό επιτελείο δίνει έμφαση στη συνετή δημοσιονομική πολιτική που παράγει ανάπτυξη ώστε το μέρισμά της να επιστρέφεται δίκαια στο σύνολο της κοινωνίας.