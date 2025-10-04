Διασταυρώνουν πυρά Κωνσταντοπούλου και Άδωνις: «Γελοίος άνθρωπος - Εκείνη έστησε την απεργία»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου νωρίτερα σήμερα (4/10) για χειραγώγηση του Πάνου Ρούτσι δηλώνοντας ότι «πίσω από αυτή την απεργία πείνας που έχει στήσει η ίδια, υφίσταται ένα οργανωμένο σχέδιο για να μην αρχίσει η Δίκη».

Σε αυτές τις κατηγορίες που εξακοντίζει αμετροεπώς ο κ. Γεωργιάδης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σχολίασε στο MEGA: «Το συγκεκριμένο γελοίο πρόσωπο επιτελεί έναν ρόλο, αυτόν του αποπροσανατολισμού και της σπίλωσης του αγώνα των οικογενειών.

Θεωρώ δίκαιο τον αγώνα των ανθρώπων που έχασαν τους ανθρώπους τους, και τα πρόσωπα που τους συμπαρίστανται, δεν έχει δικαίωμα κανένας υπουργός να στοχοποιεί».

Κωνσταντοπούλου: «Η κυβέρνηση είναι που δεν θέλει πραγματική δίκη»

Συνεχίζοντας, η κα Κωνσταντοπούλου ανέφερε:

«Την αλήθεια την μπαζώνει η κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι που δεν θέλει να γίνει πραγματική δίκη, η κυβέρνηση έχει προστατεύσει τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση ελέγχει τη δικαιοσύνη και δεν την αφήνει να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Η έκφρασή μου για τον Γεωργιάδη είναι πολύ ελαφριά, μάλλον προσβάλλω τα γελοία πρόσωπα που τα ταυτίζω με τον Γεωργιάδη.

Η κυβέρνηση έχει στραγγαλίσει τη δικαστική λειτουργία και δεν επιτρέπει την απονομή δικαιοσύνης, το είπε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας».

Στη συνέχεια η κα Κωνσταντοπούλου εξήγησε πως «λένε στον Πάνο Ρούτσι ότι δεν θα μάθει ποτέ τι σκότωσε το παιδί του, γιατί αν γίνει η εκταφή μόνο για DNA θα καταστραφούν τα στοιχεία.

Αυτή η επιχείρηση να καλυφθούν οι τοξικολογικές γίνεται μπροστά στα μάτια της κοινωνίας».

Σχετικά με τις κατηγορίες του Άδωνι Γεωργιάδη ότι εσκεμμένα δεν παρέλαβε την πρόσκληση για εκταφή του Ντένι Ρούτσι, απάντησε πως την ημέρα που υποτιθέμενα της εστάλη το έγγραφο, 3/10 ήταν η αργία του Διονυσίου Αρεοπαγίτου, όταν και δεν εργάζονται οι νομικοί.

«Αυτό που έκαναν κάποιοι πονηροί, είναι ότι πήγαν και πέταξαν στο γραφείο μου, για να στήσουν αυτή την ιστορία, μία πρόσκληση αστυνομικού, για να γίνει εκταφή την Πέμπτη, 9/10, χωρίς να γίνουν οι τοξικολογικές.

Δηλαδή πέταξαν ένα παλιόχαρτο, χωρίς να κάνουν νόμιμη επίδοση»

Γεωργιάδης: «Δεχόμαστε χειραγώγηση από την Κωνσταντοπούλου»

Ο υπουργός Υγείας, μέσω X είχε αναρτήσει, αναφερόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας: «Απορώ πότε θα ξυπνήσουμε, θα δούμε πόση χειραγώγηση δεχόμαστε, με μοχλό τα αγνά συναισθήματα των ανθρώπων, από την Ζωή Κωνσταντοπούλου .

Αρχικά ο κ. Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να γίνει εκταφή των οστών του παιδιού του για να γίνει ταυτοποίηση DNA και να πειστεί ότι όντως ήταν το παιδί του, αλλά και για να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις μήπως βρεθούν πάνω τους ξυλόλιο κλπ. Όμως όταν η Δικαιοσύνη έψαξε, το αίτημα δεν είχε καν κατατεθεί από την δικηγόρο του νομοτύπως….μετά την φασαρία κατατέθηκε το αίτημα και έγινε εν μέρει δεκτό ως προς το σκέλος του DNA.

Βασικό επιχείρημα της Δικαιοσύνης ότι αν γίνει δεκτό όλο το αίτημα θα μεθοδευτεί σκόπιμη και μεγάλη καθυστέρηση με σκοπό να μην ξεκινήσει η Δίκη. Για την Δικαιοσύνη αυτό είναι απαράδεκτο καθώς έτσι δεν την αφήνουν να λειτουργήσει και δημιουργούνται συνθήκες παραγραφής όλων των πλημμελημάτων.

Εν πάση περιπτώσει ορίζεται η χθεσινή μέρα ως μέρα εκταφής για το DNA. Η κα συνήγορος του και Πρόεδρος αρνείται την εκταφή (την οποία ζητούσαν οι ίδιοι με απεργία πείνας) με το επιχείρημα ότι θέλουν να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο διότι δεν εμπιστεύονται το Κράτος και την Δικαιοσύνη…χθες το Δικαστήριο, που έκανε δεκτό και το αίτημα τους για αναβολή ώστε να φέρουν τον δικό τους σύμβουλο, έψαχνε την κυρία για να την ενημερώσουν εγγράφως για τη νέα ημερομηνία εκταφής και δεν σήκωνε τα τηλ ώστε να μπορεί να ισχυριστεί μετά ότι δεν το ήξερε και να πετύχει και τρίτη αναβολή.

Κατόπιν αυτής της της συμπεριφοράς το Δικαστήριο έστειλε δικαστικό επιμελητή για να της επιδοθεί στο γραφείο της η κλήση, ώστε να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι και πάλι δεν γνώριζε την ημερομηνία. Και τί σκαρφίστηκε η κυρία πάλι για να επιτύχει και νέα καθυστέρηση;…κλείδωσε την πόρτα και δεν άνοιξε το γραφείο της οπότε το έγγραφο θυροκολλήθηκε!!!…».

