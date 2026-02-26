Δίκη για υποκλοπές Predator: Ποινή πάνω από 120 χρόνια στους τέσσερις ενόχους - Όλο το κατηγορητήριο

Το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση για τις υποκλοπές με το λογισμικό κατασκοπείας Predator, υιοθετώντας στο ακέραιο την πρόταση του εισαγγελέα Δημήτρη Παυλίδη.

Οι επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιο, Γιάννης Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου κρίθηκαν ένοχοι για σειρά πλημμελημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το dikastiko:

Παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών και δεδομένα.

Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικών συνομιλιών.

Επέμβαση σε συστήματα αρχειοθέτησης προσωπικών δεδομένων.

Υποκλοπές: Ποινή ενός αιώνα στους ενόχους

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, με εκτιτέα τα 8 έτη. Παρά το μέγεθος της ποινής, στους καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ενώ απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα για ελαφρυντικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δικαστηρίου, Νίκο Ασκιανάκη, αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι έδρασαν με κοινό δόλο και συναπόφαση, οργανώνοντας ένα δίκτυο παράνομης πρόσβασης σε ιδιωτικές επικοινωνίες.

Από τις 116 πράξεις που εξετάστηκαν, το δικαστήριο εντόπισε πραγματική συρροή εγκλημάτων για 87 παθόντες. Μάλιστα, τρεις περιπτώσεις που αρχικά διώκονταν ως απόπειρες αναβαθμίστηκαν σε τετελεσμένες πράξεις, καθώς προέκυψε ότι τα θύματα ενεργοποίησαν τους «μολυσμένους» συνδέσμους.

Αντίθετα, για 108 παθόντες που δεν υπέβαλαν τη σχετική έγκληση, η ποινική δίωξη παύθηκε οριστικά.