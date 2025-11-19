Δίκη Novartis: «Θα πάω την υπόθεση μέχρι το τέλος» διεμήνυσε ο Ανδρέας Λοβέρδος

​Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα (19/11) ο Ανδρέας Λοβέρδος, προκειμένου να καταθέσει στη δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis, οι οποίοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό.



​Ο κ. Λοβέρδος, εξερχόμενος των δικαστηρίων, προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, υπενθυμίζοντας τη δέσμευσή του να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση, ενώ αναφέρθηκε και στην υπερασπιστική γραμμή που ακολουθούν πλέον οι κατηγορούμενοι, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Orange Press Agency.

​«Δεν κρύφτηκα πίσω από προνόμια»

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην προσωπική του στάση απέναντι στη δικαιοσύνη όλα αυτά τα χρόνια.

​«Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για τη σκευωρία Novartis είχα πει ότι θα πάω την υπόθεση αυτή μέχρι το τέλος. Αντιμετώπισα τη Δικαιοσύνη, μη κρυβόμενος πίσω από βουλευτικά προνόμια, νίκησα με ομόφωνες αποφάσεις» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή στάσης των μαρτύρων

​Στη συνέχεια, ο κ. Λοβέρδος εστίασε στην άρση της προστασίας των μαρτύρων και την πρωτόδικη καταδίκη τους, σχολιάζοντας τη σημερινή τους στάση στο Εφετείο.

​«Τώρα που ξεκουκουλώθηκαν οι ψευδομάρτυρες έγινε η πρώτη τους δίκη. Καταδικάστηκαν για ψευδομαρτυρία, καταδικάστηκαν για τα σκόπιμα ψεύδη τους και τώρα έχουν έρθει στο Εφετείο λέγοντας ότι 'δεν ξέραμε, μας τα είπανε και δεν φταίμε'» σημείωσε ο κ. Λοβέρδος.

​Κλείνοντας τη δήλωσή του, υπογράμμισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία με την καταδίκη των εμπλεκομένων: «Είμαι εδώ σήμερα, κατέθεσα, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία στο τελευταίο της στάδιο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι σκόπιμοι ψευδομάρτυρες, να καταδικαστούν».