Το «δίλημμα» που θα θέσει ο Μητσοτάκης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στη Βουλή

«Συμφωνείτε να προστατεύεται ένα μνημείο υπέρ πεσόντων για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι; Ναι ή όχι;». Αυτό είναι το ερώτημα που θα θέσει εμφατικά ο Πρωθυπουργός σήμερα μετά τις 2 το μεσημέρι στην αντιπολίτευση στη Βουλή, καλώντας τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς να πάρουν ξεκάθαρη θέση επί της υπό ψήφιση τροπολογίας για τη φροντίδα, συντήρηση και προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη. Είναι σαφές ότι το pressing θα αφορά κυρίως τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου όπως λένε κυβερνητικά στελέχη να αποδείξει ότι δεν υιοθετεί την τοξικότητα άλλων πολιτικών δυνάμεων, αλλά και με το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους ψηφοφόρους του κέντρου. Ο ίδιος πάντως θα υπερασπιστεί τη διάταξη ως απολύτως αυτονόητη και αναγκαία για την προστασία της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη..

Διαβάστε ακόμη: Ψηφίζεται σήμερα η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι στόχος της ρύθμισης δεν είναι να διχάσει, αλλά «η διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου και του έμπροσθεν αυτού χώρου, έτσι ώστε να αποδοθεί η προσήκουσα τιμή στους πεσόντες στρατιώτες και να ενισχυθεί η συλλογική μνήμη», αποσυνδέοντας το περιεχόμενο της ρύθμισης από τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που είναι γραμμένα στο σημείο. «Δεν τα βάζουμε στο ζύγι. {…} Δεν θα μπούμε στη λογική της αντιπολίτευσης να μας χωρίσουν για άλλη μία φορά σε άσπρο - μαύρο, βόρειους - νότιους και πάει λέγοντας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν πως «σκοπός της διάταξης δεν είναι να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά να εξασφαλισθεί η προστασία ενός χώρου όλως ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας».

Τι προβλέπει η τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Με την τροπολογία την οποία υπογράφουν 7 υπουργοί, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου που βρίσκεται το Μνημείο και τον έμπροσθεν αυτού χώρο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος, για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της νομοθεσίας περί συναθροίσεων. Για τους παραβάτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 1 έτους ή πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 300 έως και 40.000 ευρώ.

Την αρμοδιότητα λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχοντας τη δυνατότητα να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα είτε με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σχετικών συμβάσεων. Ενώ την αρμοδιότητα τήρησης της δημόσιας τάξης διατηρεί η Ελληνική Αστυνομία. Ασαφές φάνηκε σε ορισμένους το τι ισχύει για την καθαριότητα του Μνημείου, αν και κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι η υποχρέωση αυτή συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της φροντίδας του συνεπώς την ευθύνη έχει το ΥΠΕΘΑ, το οποίο φέρεται να επιλέγει την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρία όπως προβλέπεται ως δυνατότητα από τη διάταξη.

Δεν έχει τοποθετηθεί ο Δένδιας

Στο μεταξύ με δεδομένο ότι ο Νίκος Δένδιας ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα φροντίδας, συντήρησης και ανάδειξης του Μνημείου, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη επί του θέματος προκαλεί αντιπολιτευτικά «καρφιά» περί «εσωκομματικών διευθετήσεων» μετά τις δηλώσεις του για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Απαρατήρητη δεν πέρασε και η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Action24, όταν ρωτήθηκε τι θα κάνει η κυβέρνηση μετά τη νέα αναγραφή των ονομάτων των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών και την ψήφιση της τροπολογίας που παρέπεμψε σε απαντήσεις στον κ. Δένδια. «Το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον», είπε.

Στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης παραμένει το αν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ως φαίνεται να μην προχωρήσει σε καμία παρέμβαση και να αφήσει να «ξεθωριάσουν λόγω καιρικών συνθηκών», όπως έχει πει ο Παύλος Μαρινάκης. «Η κυβέρνηση δεν θα κάνει κάποια “a priori επιθετική ενέργεια”», επανέλαβε χθες. Το ερώτημα είναι πώς θα διαχειριστεί η κυβέρνηση το ενδεχόμενο κάποιας προσπάθειας στελεχών της αντιπολίτευσης ή συγγενών των θυμάτων για κάποιου είδους διαμαρτυρία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ crash test θα αποτελέσει η προσπάθεια νέου φρεσκαρίσματος των ονομάτων. Στην τροπολογία πάντως αποσαφηνίζεται ότι την ευθύνη για τη διαφύλαξη της τάξης έχει η αστυνομία, συνεπώς οι αστυνομικές δυνάμεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το όποιο πιθανό περιστατικό.

Το παράδειγμα των άλλων χωρών με τα μνημεία

Όπως ξεκαθαρίζεται με την ψήφιση της τροπολογίας η επίσκεψη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου εξακολουθεί να παραμένει απολύτως δυνατή στον οποιονδήποτε, χωρίς να υφίσταται κανένας περιορισμός πρόσβασης. Στα επιχειρήματα του Πρωθυπουργού ο οποίος θα τοποθετηθεί σήμερα στη Βουλή επί της τροπολογίας θα περιλαμβάνονται και όσα ισχύουν σε μία σειρά από χώρες τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής (ιδίως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Καναδάς, Αυστραλία), όπου υφίσταται ειδικό πλαίσιο προστασίας για χώρους ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας που έχουν μελετηθεί και αξιοποιηθεί κατά την προετοιμασία του νέου πλαισίου.