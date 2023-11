Υπάρχει ένα δίλημμα το οποίο δημοσίως δεν το παραδέχονται αλλά ζορίζει τους σαραντάρηδες πέριξ της ομάδας Αχτσιόγλου. Αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αν μείνουν, θα βυθιστούν μαζί με τον Κασσελάκη. Αν φύγουν μπορεί να παρασυρθούν από τους άλλους προσφάτως αποχωρήσαντες, βλέπε Φίλη, Σκουρλέτη, Τσακαλώτο, Μπαλτά, δηλαδή την παλιά φουρνιά του ΣΥΡΙΖΑ.

Οπότε το διακριτό στίγμα που φέρουν οι σαραντάρηδες, όπως ο Χαρίτσης ή ο Ηλιόπουλος, που κουβαλάνε μία αριστερή ιδεολογία αλλά διαθέτουν μία τεχνοκρατική αντίληψη της εξουσίας καθώς πέρασαν από τη διακυβέρνηση της χώρας μπορεί και να χαθεί.

Αυτό ίσως εξηγεί τη διστακτικότητα τους να λάβουν μία απόφαση. Γιατί στην πολιτική - όπως και στη ζωή - το τάιμινγκ ορίζει τα πάντα.

Οι νοικοκυραίοι του Κασσελάκη

Αν ψάξετε βαθιά στην ατζέντα των '90s θα βρείτε τον ηγέτη ο οποίος χρησιμοποίησε τον όρο οι «νοικοκυραίοι» και δεν είναι άλλος από τον Τόνι Μπλερ. Στη δεκαετία του '90, ο Μπλερ καθοδηγούμενος από τον Άλαστερ Κάμπελ, τον άνθρωπο που τον επηρέαζε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τη σκέψη του, μετακίνησε το Εργατικό κόμμα, προς το κέντρο και μίλησε για τον εργαζόμενο λαό που δουλεύει σκληρά και παίζει με τους όρους του παιχνιδιού (works hard and plays by the rules).

Επειδή όμως σύμφωνα και με τη διάσημη φράση του Μαρξ η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία, νιώθω ότι κι αυτό τον όρο ο Κασσελάκης θα τον εγκαταλείψει, κυρίως γιατί ο προκάτοχός του δε μίλησε ποτέ για νοικοκυραίους, αντίθετα ευνόησε οποιοδήποτε κίνημα ανυπακοής στη χώρα. Κι αν το δούμε και ιστορικά, οι νοικοκυραίοι ψηφίζουν Δεξιά.

Ο Μητσοτάκης για τον Φλώρο

Η χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής, στην εκδήλωση για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων με κεντρικό ομιλητή τον Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, ήταν και πολιτικά ενδιαφέρουσα.

Προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να τιμήσει τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ με τον οποίο συμπορεύτηκε όλα τα χρόνια του στην πρωθυπουργία, με δεδομένο ότι ο κ. Φλώρος αποχωρεί τον ερχόμενο Ιανουάριο από τη θέση και θα υπάρξουν κρίσεις για την ηγεσία του στρατεύματος.

Κωνσταντίνος Φλώρος | Eurokinissi

Πλην όμως, κάπως έτσι δίνεται τροφή και στα σενάρια που θέλουν τον Αρχηγό να έχει πολιτική συνέχεια στην πορεία του, ενδεχομένως μέσα από το γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο.

Ο έρωτας των πλουσίων με τον ΣΥΡΙΖΑ

Η ειλικρινής απορία που διατύπωσε ο Πέτρος Τατσόπουλος, που πέρασε ένα φεγγάρι από τον ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτής, ήταν το πώς γίνεται πλούσιοι άνθρωποι όπως ο Στέφανος Κασσελάκης ή ο Πέτρος Κόκκαλης να διεκδικούν την ηγεσία της Αριστεράς. Είναι ίσως κι αυτό ένα παράδοξο της εποχής μας.

Από την άλλη τίποτα δε φαίνεται να συνδέει τα δύο αυτά πρόσωπα, διότι ο μεν Πέτρος Κόκκαλης προέρχεται από μία αριστερή οικογένεια με μεγάλη ιστορία, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης απλά είδε φως και μπήκε.

Ο Κόκκαλης πάντως αναμένεται το επόμενο διάστημα να πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ για να εξηγήσει ακριβώς τι εννοεί με το νέο κόμμα που σχεδιάζει. Και βεβαίως να εξηγήσει ποιον βλέπει επικεφαλής, καθώς στην εποχή της μεταπολιτικής, το πρόσωπο που ηγείται παίζει ίσως το κρισιμότερο ρόλο.

Ο «κλειδωμένος» Δήμας

Μιας και έπιασα τα των ευρωεκλογών, πάντως, να ξέρετε ότι ένα όνομα που έχει κάνει συζητήσεις και είναι πολύ κοντά στο να κλειδώσει για το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ είναι ο ολυμπιονίκης μας και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πύρρος Δήμας, ο οποίος έχει στενή προσωπική σχέση με τον κ. Μητσοτάκη και είχε πάει μαζί του και στη Χειμάρρα, όταν ο πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τους ομογενείς μας στη Βόρειο Ήπειρο προ μηνών.

Πύρρος Δήμας | Eurokinissi

Η δημοσκοπική καθίζηση

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι βλέπουν ήδη την πλάτη του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις. Θα πρέπει ίσως να αναμετρηθούν και με το ΚΚΕ για την τρίτη θέση στις ευρωεκλογές. Και αυτό γιατί υπάρχει διαρροή ψηφοφόρων από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον Περισσό. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει άμεσα να ασχοληθούν στην Κουμουνδούρου γι’ αυτό και προβλέπω επιθέσεις το επόμενο διάστημα.

Το εκκρεμές για τις ευρωεκλογές

Πότε από τη μια, πότε από την άλλη: έτσι φαντάζει, φίλες και φίλοι, η τάση εντός Μαξίμου για το πώς θα γίνουν οι επόμενες ευρωεκλογές. Με σταυρό μεν, αλλά σε ενιαία εκλογική περιφέρεια ή η χώρα θα σπάσει σε πέντε περιφέρειες;

Η εισήγηση για «σπάσιμο» υπάρχει στο τραπέζι του πρωθυπουργού και μέχρι πρότινος φάνταζε εξαιρετικά πιθανή. Πλέον, όμως, τα πράγματα άλλαξαν και η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι ολόκληρη η χώρα να παραμείνει μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, χωρίς να αλλάξει κάτι.

Εκεί θα κάτσει η μπίλια; Μάντης δεν είμαι για να σας το πω με βεβαιότητα, αλλά η απόφαση του πρωθυπουργού δεν θα αργήσει.

