Δήμας: «Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η ολοκλήρωση του Ε65»

Τα τρία μεγάλα έργα υποδομών που θα είναι έτοιμα προς χρήση έως τα μέσα του 2026, παρουσίασε ο Χρίστος Δήμας σε συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία. Μιλώντας στο Olympia Forum VI, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65.

Πάτρα – Πύργος: Στα τέλη Ιουλίου παραδόθηκαν τα πρώτα 65 χλμ., ενώ το τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, μήκους 10 χλμ., προγραμματίζεται να παραδοθεί τέλη Νοεμβρίου.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση προς Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς θα δοθεί στην κυκλοφορία το α’ τρίμηνο του 2026. «Το Μετρό έχει βοηθήσει στον ένα χρόνο που λειτουργεί να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ κατά 15%. Υπολογίζουμε με την επέκταση προς την Καλαμαριά θα μπορέσει να συμβάλλει ακόμη περισσότερο, καθώς οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης έχουν πράγματι αγκαλιάσει το Μετρό», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Ε65: Τα τελευταία 45,5 χλμ. από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία το β’ τρίμηνο του 2026.

Επιπρόσθετα, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε σε μια σειρά από έργα που υλοποιούνται ανά την επικράτεια, όπως τα οδικά και τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης «Daniel», ο ΒΟΑΚ, η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη (Flyover), που θα δοθεί τον Μάιο του 2027 στην κυκλοφορία, η παράκαμψη της Χαλκίδας, οι οδικοί άξονες Μπράλος – Άμφισσα και Γιάννενα – Κακαβιά.