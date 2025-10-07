Δήμας: «Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η ολοκλήρωση του Ε65»

Τα τρία μεγάλα έργα υποδομών που θα είναι έτοιμα προς χρήση έως τα μέσα του 2026, παρουσίασε ο Χρίστος Δήμας σε συνέδριο στην Αρχαία Ολυμπία. Μιλώντας στο Olympia Forum VI, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65.
- Πάτρα – Πύργος: Στα τέλη Ιουλίου παραδόθηκαν τα πρώτα 65 χλμ., ενώ το τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, μήκους 10 χλμ., προγραμματίζεται να παραδοθεί τέλη Νοεμβρίου.
- Μετρό Θεσσαλονίκης: Η επέκταση προς Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς θα δοθεί στην κυκλοφορία το α’ τρίμηνο του 2026. «Το Μετρό έχει βοηθήσει στον ένα χρόνο που λειτουργεί να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ κατά 15%. Υπολογίζουμε με την επέκταση προς την Καλαμαριά θα μπορέσει να συμβάλλει ακόμη περισσότερο, καθώς οι Θεσσαλονικείς και οι επισκέπτες της πόλης έχουν πράγματι αγκαλιάσει το Μετρό», υπογράμμισε ο Υπουργός.
- Ε65: Τα τελευταία 45,5 χλμ. από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία το β’ τρίμηνο του 2026.
Επιπρόσθετα, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε σε μια σειρά από έργα που υλοποιούνται ανά την επικράτεια, όπως τα οδικά και τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης «Daniel», ο ΒΟΑΚ, η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη (Flyover), που θα δοθεί τον Μάιο του 2027 στην κυκλοφορία, η παράκαμψη της Χαλκίδας, οι οδικοί άξονες Μπράλος – Άμφισσα και Γιάννενα – Κακαβιά.
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.