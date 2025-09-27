Δήμας για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις: «Έως και 120.000 ευρώ οι απολαβές ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας»

Αντιμέτωποι με ουρές και καθυστερήσεις που ξεπερνούν την μισή ώρα βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες επιβάτες στο «Ελ. Βενιζέλος». ​

Σύμφωνα με ανακοινώσεις αεροπορικών εταιρειών και του ίδιου του αεροδρομίου, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου, με αποτέλεσμα τη μείωση των διαθέσιμων αφίξεων κατά περίπου 25%.

Οι περιορισμοί συνδέονται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που μεταξύ άλλων προβλέπει την μετατροπή της ΥΠΑ από αυτοτελή δημόσια υπηρεσία σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).

Ο Χρίστος Δήμας σχολίασε στην ERT NEWS τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και αναφέρθηκε στις απολαβές τους. «Ο εκσυγχρονισμός είναι στόχος όλων. Γι’ αυτό έχουμε συμφωνήσει στο σχέδιο των 364 σημείων. Όσον αφορά τις απολαβές, ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο με το επίδομα του Eurocontrol.

Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Προφανώς, φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ’ όλα αυτά, ζητούν επιπλέον».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υποστήριξε ότι έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα σημαντικές αλλαγές υπέρ των ελεγκτών. «Επειδή συζητάμε με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, όπως και με τις άλλες ομάδες εργαζομένων της ΥΠΑ, μας έχουν θίξει πολύ συγκεκριμένα θέματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τη μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε αυτό, θα έλεγα, έχουμε συμφωνήσει με τους ελεγκτές και μάλιστα μας επιβράβευαν που προχωράμε τόσο γρήγορα. Ειδικότερα τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε περάσει και κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αυτό έχει να κάνει με την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους, τη δυνατότητα δηλαδή να εργαστούν ως ελεγκτές.

Συνήθως αυτό συμβαίνει 1-2 χρόνια πριν από τη σύνταξή τους, το οποίο είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε έναν από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης, υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών για την επιπλέον αποζημίωση της υπερεργασίας, όπως επίσης και για την ωριαία αποζημίωση που λαμβάνουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς».