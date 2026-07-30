Δημήτρης Αβραμόπουλος: Ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας του

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε, ομόφωνα, στην Ολομέλεια, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σε βάρος του για την υπόθεση Qatargate.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δεν παρέστη στη συνεδρίαση, αλλά κατέθεσε υπόμνημα, μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, μεταφέρει το dikastiko.gr.

Η απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μετά τη θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Η θέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

«Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας Eπιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απέρριψε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatargate ή με δραστηριότητες υπέρ του Κατάρ ή άλλης τρίτης χώρας.

Αναφορικά με το ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 για να εξεταστεί ως ύποπτος, εξήγησε πως τότε δεν επιχειρούσε να αποφύγει τη Δικαιοσύνη αλλά βασίστηκε στη νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροί του.

Παραδέχεται πως, εκ των υστέρων, θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας.

«Τώρα εκτιμώ ότι εάν είχα ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών Αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτω. Πιστεύω ότι τότε η υπόθεση θα είχε εξελιχθεί ομαλά και δεν θα είχαμε φθάσει στη σημερινή διαδικαστική κατάσταση» επεσήμανε, ειδικότερα.