Δημοσκόπηση Action24: Τι ποσοστό πολιτών θα ψήφιζε σήμερα ένα κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα ή Σαμαρά

Αναλυτικά ερευνά τη δυναμική των μελλοντικών παικτών στο πολιτικό σκηνικό νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, σχετικά με το πόσους ψηφοφόρους θα «έπειθαν» αντίστοιχα κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά.

Σε πρώτη ανάλυση, φαίνεται πως το ελληνικό κοινό διάκειται πιο ευνοϊκά απέναντι σε ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο θα φέρει αισθητές και για κάποιους επίπονες ανακατατάξεις στους κόλπους της αντιπολίτευσης.

Αλλά πριν από αυτό, η πρόθεση ψήφου των ερωτηθέντων για εκλογές με τα υπάρχοντα κόμματα διαμορφώθηκε ως εξής:

ΝΔ - 24,4%

ΣΥΡΙΖΑ - 2,4%

ΠΑΣΟΚ - 10,8%

ΚΚΕ - 6,6%

Ελληνική Λύση - 8,1%

Πλεύση - 8,5%

Νίκη - 1,7%

Μέρα 25 - 1,9%

Νέα Αριστερά - 1%

Φωνή Λογικής - 3,4%

Σπαρτιάτες - 0,9%

Κίνημα Δημοκρατίας - 1,2%

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προς Καρυστιανού οι προτιμήσεις

Στο ερώτημα «ποιο πρόβλημα θεωρείτε πιο σοβαρό για τη χώρα ακρίβεια», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

ακρίβεια - 51%,

οικονομία/ανάπτυξη - 31,8%,

απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαιου - 15%,

διαφθορά - 15%

Διαβάστε ακόμα: Ανικανοποίητοι οι αγρότες: «Συνεχίζουμε τον αγώνα - Θα αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις μας»

Το 2026 τα προσωπικά σας οικονομικά θα:

χειροτερέψουν - 44,3%

παραμείνουν στα ίδια - 38,5%,

βελτιωθούν - 15,2%

Αγρότες: Σωστός ο αποκλεισμός εθνικών οδών;

53,5% - όχι/μάλλον όχι

42,5% - ναι/μάλλον ναι

Η κυβέρνηση ικανοποίησε σημαντικό τμήμα αιτημάτων σας;

57% - όχι/μαλλον οχι,

33,7% - ναι/μαλλον ναι

Στάση αντιπολίτευσης για αγροτικό:

66,6% - λάθος /μάλλον λάθος

18,5% - σωστή /μάλλον σωστή

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα κόμμα Τσίπρα;

68,1% - καθόλου,

11, 4% - λίγο,

9,9% - αρκετά,

7,2% - πολύ

Ένα κόμμα Σαμαρά:

74,4% - καθόλου,

12,8% - λίγο,

6,6% - αρκετά,

3,8% - πολύ

Ένα κόμμα Καρυστιανού:

54,1% - καθόλου,

12,4% - λίγο,

13,2% - αρκετά,

16,1% - πολύ

Kαταλληλότητα για πρωθυπουργός:

29% - Κυριάκος Μητσοτάκης

28,7% - κανένας

8,8% - Ζωή Κωνσταντοπούλου



