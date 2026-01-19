Ανικανοποίητοι οι αγρότες: «Συνεχίζουμε τον αγώνα - Θα αποφασίσουν οι γενικές συνελεύσεις μας»

Oι αγρότες δήλωσαν σε μεγάλο βαθμό απογοητευμένοι μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για μη ικανοποιητική στάση της κυβέρνησης.

«Χαιρετίζουμε τον λαό που στηρίζει τον αγώνα μας. Κάναμε την συνάντηση, θέσαμε τα δίκαια αιτήματά μας. Καλύφθηκαν πίσω από τις γνωστές δικαιολογίες για δημοσιονομικές συνθήκες, για την ΕΕ και ότι απλά μπορούν κάποιες μικρές βελτιώσεις.

Ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες έγιναν κάτω από την πίεση των μπλόκων. Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο να ικανοποιήσει τα αιτήματα αλλά όχι την πολιτική βούληση.

Ασκούμε πίεση με τα μπλόκα μας, θα υπάρξουν εξαγγελίες στο μέλλον. Οι αγώνες αποδίδουν καρπούς. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας, τον αγώνα για την επιβίωσή μας».

Αγρότες: «Βρήκαμε τοίχο, χειρότερα δεν γίνεται»

Από τη μεριά του, ο Μόσχος Θωμάς, πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, δήλωσε πως «η συνάντηση δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα. Βρήκαμε τοίχο. Δεν απάντησαν στις ερωτήσεις μας. Για εμβόλιο δεν το θέλουν, μας είπαν τα ίδια.

Ρωτήσαμε πόσοι πληρώθηκαν βάσει τιμολογίου ζωοτροφών Ρωτήσαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωτήσαμε αν υπάρχουν κρούσματα ευλογιάς στην Κρήτη, δεν απάντησαν στις φήμες.

Κι αν μπορούμε σήμερα αν κάποια θέλει να ξεκινήσει ζώα αν μπορεί δεν απάντησαν. Ο κλάδος μας υπό κατάρρευση και η κυβέρνηση φυσάει αδιάφορα. Παρουσιάσαμε τα στοιχεία (για εμβόλιο).

Θα κινηθούμε νομικά για όσα ανακριβή έχει πει η επιστημονική επιτροπή, γιατί της ΕΕ λέει αλλά. Προσωπική μου πρόταση θα ήταν να γίνουμε Γαλλία εδώ. Τι θα γίνει όμως θα αποφασίσουν τα μπλόκα.

Δεν γνωρίζουμε αν θα συμμετέχουμε στη σύσκεψη του πρωθυπουργού με κτηνοτρόφους την επόμενη εβδομάδα».