Τσίπρας: «Αγώνας με σημαία τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη» - Κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ

Την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καθώς και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε στον Άρειο Πάγο το μεσημέρι της Πέμπτης (28/05) ο Αλέξης Τσίπρας.

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευαν η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η δικαστικός Μαρία Λεπενιώτη, σνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης.

Εξερχόμενος του Αρείου Πάγου μετά την κατάθεση της ιδρυτική διακήρυξης, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε στις κάμερες:

Αναλυτικά οι δηλώσεις Τσίπρα:

«Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξη μας στο διαδικτυακό τόπο myelas.gr , όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη, όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή Δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία και την πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο».

Ερωτηθείς για το τι σηματοδοτεί η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε:

«Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα: Ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.»