Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πόρισματα της δημοσκόπησης της Alco για λογαριασμό του Alpha, εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι ερωτηθέντες απάντησαν μεταξύ άλλων για το κόμμα που θα στηρίξουν στις επόμενες εκλογές αλλά και για το πόσο πιθανό είναι να στηρίξουν νέα πρόσωπα και κόμματα.

Από τα αποτελέσματα φέρεται ότι την πρωτιά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ.

Η πρόθεση ψήφου διαμορφώθηκε ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 25,1%

ΠΑΣΟΚ: 10,8%

Ελληνική Λύση: 8,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

ΚΚΕ: 7,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2%

Φωνή Λογικής: 2,7%

ΜέΡΑ 25: 3,1%

Δημοκράτες: 1,2%

Νίκη: 2,2%

Νέα Αριστερά: 1%

Δημοσκόπηση Alco | Alpha@Glomex

Πόσοι σκέφτονται να στηρίξουν ένα νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές

Μετά τους «νέους» παίκτες στην πολιτική σκακιέρα αλλά και ονόματα που ενδέχεται να επιστρέψουν στην πολιτική σκηνή, το 10% απαντά ότι είναι αρκετά πιθανό να στηρίξει ένα νέο κόμμα, το 19% απαντά λίγο, το 40% καθόλου, ενώ ένα 12% απαντά δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.



Διαβάστε επίσης: Ενωτικό μήνυμα μετά την τριμερή της Πάφου: «Η κυπριακή δημοκρατία δεν είναι και δεν θα μείνει μόνη», είπε ο Μητσοτάκης

Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούν οι πολίτες ένα κόμμα Τσίπρα και ένα κόμμα Καρυστιανού

Αναφορικά με τη δημιουργία ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα απάντησαν οι πολίτες. Ένα 16% αξιολογεί θετικά αυτή την προοπτική, αδιάφορα το 39%, αρνητικά το 43% και 2% απάντησε δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.

Alpha@Glomex

Στην ίδια ερώτηση για την Μαρία Καρυστιανού, η οποία χωρίς να έχει πει όνομα κόμματος έχει ανακοινώσει την ίδρυσή του, ένα 22% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά, αδιάφορα το 37%, αρνβητικά το 35% ενώ 6% απαντά δεν γνωρίζω/δεν απαντώ.

Alpha@Glomex

Στην ερώτηση αν «η ακρίβεια σε βασική αγαθά έχει περιοριστεί τους τελευταίους μήνες;» οι πολίτες απαντούν: Όχι 67%, Μάλλον όχι 17%, Μάλλον 7%, Ναι 7%, ΔΓ/ΔΑ 2%.

Alpha@Glomex



