Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Προέδρους της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Κύπρο με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

«Από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η ασφάλεια του νησιού είναι προτεραιότητα.

«Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες για να δώσουν το παρών, βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο και θα είναι ιστορικό ότι η πρώτη αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ», πρόσθεσε.

Νίκος Χριστοδουλίδης: «Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος στέλνουν μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη»

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για την παρουσία «υψηλού» συμβολισμού, τόσο της χώρας μας, όσο και της ΕΕ.

«Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και περηφάνιας σας καλωσορίζω στην Κύπρο, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Η παρουσία σας, πέραν του υψηλού συμβολισμού, έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, ολόκληρη την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι την ΕΕ», ανέφερε αρχικά ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαριστώντας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά του για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη και το ξεκάθαρο μήνυμα ότι ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει και ασφάλεια της Ευρώπης.

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή: Ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου - Μάχες Ισραήλ, Χεζμπολάχ στον Λίβανο - LIVE εξελίξεις

Η Γαλλία απέδειξε ότι αποτελεί ισχυρό στρατηγικό εταίρο της Κύπρου, σημείωσε επίσης ο κ. Χριστοδουλίδης, υπενθυμίζοντας και τη συμφωνία των δύο χωρών.

«Σας ευχαριστώ και τους δύο για την αμέριστη στήριξή σας. Και θέλω να ευχαριστήσω την Τζόρτζια Μελόνι και τον Πέδρο Σάντσεθ αλλά και τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για τη στήριξη», είπε, λέγοντας ότι οι τέσσερις χώρες αποδεικνύουν τι θα πει αλληλεγγύη, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει λαμβάνοντας υπόψιν τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην αποστολή F-16 και της φρεγάτας Κίμων, σημειώνοντας ότι αντανακλά την κοινή ιστορία των δύο χωρών.

«Διανύουμε μία περίοδο ευρύτερης αστάθειας. Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο», επισήμανε, εξηγώντας ότι επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον, την ασφάλεια, τη σταθερότητα της Ευρώπης.

Γι’ αυτό, είπε, η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και πιο συνεκτικά στην περιοχή, με μία προσέγγιση που θα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας. Η κυπριακή προεδρία έχει στόχο τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη. Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, με υπευθυνότητα ως μέρος της λύσης και όχι ως μέρος του προβλήματος. Η χώρα μας αποτελεί γέφυρα συνεργασίας», είπε.

«Εδώ και 52 χρόνια, η χώρα μας πληρώνει το αντίτιμο του πολέμου, είμαστε χώρα – θύμα παράνομης εισβολής. Γι’ αυτό και κάθε μας βήμα αποσκοπεί στην ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία».

Διαβάστε επίσης: Βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε στην Τουρκία - Αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ

«Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος στέλνουν μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται ενωμένη, αποφασισμένη για την ασφάλεια των κρατών- μελών της στην ευρύτερη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Σε τέτοιες στιγμές, η ενότητα δεν είναι μια αρχή, μια αξία, είναι η δύναμη της Ευρώπης», κατέληξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ηχηρό μήνυμα Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι το «Κυπριακό», είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολεί όλους.

«Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί και το Παρίσι.

«Πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία. θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο που ήταν στόχος επιθέσεων και πυραύλων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και την φρεγάτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος, δε, στη φρεγάτα Κίμων, σημείωσε ότι χτίστηκε στο Λοριάν και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο.

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού. «θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια», είπε.

«Η επιχείρηση Ασπίδα, υπό τον συντονισμό της Ελλάδας, είναι απόδειξη της συνεργασίας, πρόσθεσε, για να σημειώσει ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού. «θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό του με ασφάλεια».

Παράλληλα, θύμισε ότι τις τελευταίες ημέρες σειρά χωρών δέχονται επιθέσεις. «Η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε την αξιοπιστία της δράσης μας για να οδηγήσουμε σε αποκλιμάκωση», είπε.