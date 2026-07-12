Ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις προτεραιότητες της κοινωνίας και τις πολιτικές ισορροπίες καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Alco για την «Εφημερίδα των Συντακτών», με την ακρίβεια να παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα, ενώ η διαφθορά αναδεικνύεται στη δεύτερη θέση, επηρεάζοντας σημαντικά το πολιτικό κλίμα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 51% των πολιτών θεωρεί την ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ ακολουθεί η διαφθορά με 22%, στοιχείο που αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία της κοινής γνώμης.

Παράλληλα, 6 στους 10 πολίτες (60%) εκτιμούν ότι η καθημερινότητά τους είναι σήμερα δυσκολότερη σε σχέση με το 2019, έναντι μόλις 11% που θεωρεί ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Την ίδια ώρα, οι θετικοί μακροοικονομικοί δείκτες δεν φαίνεται να πείθουν την κοινωνία, καθώς μόνο το 15% δηλώνει ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει θετικό αντίκτυπο στη δική του ζωή.

Πώς αξιολογείται η κυβέρνηση

Η εικόνα της κυβέρνησης παραμένει συγκρατημένη, καθώς το 20% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από το κυβερνητικό έργο, το 28% εμφανίζεται λίγο ικανοποιημένο, ενώ το 51% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο.

Παράλληλα, μόλις το 21% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το επιτελικό κράτος λειτουργεί αποτελεσματικά.

Οι πολιτικές ισορροπίες

Στο πολιτικό πεδίο, η δημοσκόπηση καταγράφει ανακατατάξεις μετά την εμφάνιση δύο νέων κομμάτων, χωρίς ωστόσο να αλλάζει συνολικά το πολιτικό σκηνικό.

Η Νέα Δημοκρατία ενισχύει την εκλογική της επιρροή, φτάνοντας στο 24,5% από 22,8%, με τη συσπείρωσή της να διαμορφώνεται στο 61% των ψηφοφόρων που την είχαν επιλέξει το 2023.

EΦΣΥΝ

Ανοδική πορεία εμφανίζει και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, η οποία συγκεντρώνει 15,3%, από 12,8% στην πρώτη της μέτρηση, ενώ το 17% των πολιτών τη θεωρεί πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Αντίθετα, το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού υποχωρεί στο 6,4%, έναντι 8,5% στην πρώτη καταγραφή, διατηρώντας ωστόσο επιρροή σε ψηφοφόρους διαφορετικών πολιτικών χώρων.

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό

Η έρευνα αναδεικνύει και τη μεγάλη κινητικότητα του εκλογικού σώματος, καθώς περίπου ένας στους δύο ψηφοφόρους δηλώνει ότι σήμερα θα επέλεγε διαφορετικό κόμμα από εκείνο που ψήφισε στις εκλογές του 2023.

Παράλληλα, η πιθανή δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά εκτιμάται ότι θα μπορούσε να μεταβάλει περαιτέρω τις πολιτικές ισορροπίες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου, όταν αναμένεται να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι νέες τάσεις.