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Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Η απόσταση που χωρίζει ΝΔ - Τσίπρα - Πού βρίσκεται η μάχη της τρίτης θέσης

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του ΣΚΑΪ. Τα σενάρια για εκλογές το φθινόπωρο, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την ΕΛΑΣ και τα προβλήματα των πολιτών.

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Κάλπη στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ | Eurokinissi
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, καθώς μεταξύ άλλων, δείχνουν ότι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται στις, 13 μονάδες. 

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής

  • ΝΔ: 26%
  • ΕΛΑΣ: 15%
  • ΠΑΣΟΚ:10%
  • Ελπίδα: 7,5%
  • Ελληνική Λύση: 7%
  • ΚΚΕ: 6%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 4,5%
  • Φωνή Λογικής: 3%
  • ΜέΡΑ25: 2,5%
  • Δημοκράτες: 1,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 2%
  • Δημοκράτες: 1%
  • Νίκη: 1%
  • Άλλο: 2%
dimoskopisi

Τα σενάρια κατανομής της «γκρίζας ζώνης» -αναποφάσιστοι, άκυρο/λευκό, αποχή -  διαμορφώνονται ως εξής: 

  • ΝΔ: 30%
  • ΕΛΑΣ: 17%
  • ΠΑΣΟΚ:11,5%
  • Ελπίδα: 8,5%
  • Ελληνική Λύση: 8%
  • ΚΚΕ: 7%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 5%
  • Φωνή Λογικής: 3,5%
  • ΜέΡΑ25: 3%
  • Δημοκράτες: 1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 2%
  • Δημοκράτες: 1%
  • Νίκη: 1%
  • Άλλο: 2,5%
dimoskopisi

 

Όσον αφορά στον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες απάντησαν: 

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 30%
  • Αλέξης Τσίπρας: 17%
  • Νίκος Ανδρουλάκης: 7%
  • Μαρία Καρυστιανού: 5%
  • Κυριάκος Βελόπουλος: 7%

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  • Δημήτρης Κουτσούμπας: 4%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4%
  • Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2%
  • Γιάνης Βαρουφάκης: 2%
  • Κανένας/'Αλλος: 17%
  • ΔΓ/ΔΑ: 5%
dimoskopisi

Αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας, ένα 46% λέει ότι η ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό θέμα των Ελλήνων, το 43% απαντά ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά, το 5% θεωρεί ότι μέτρια σημαντικό, το 1% το θεωρεί ως ελάχιστα σημαντικό, ενώ το 5% απάντησε ΔΓ/ΔΑ. 

dimoskopisi

 

Τι απαντούν οι πολίτες για τις επόμενες εκλογές

Αναφορικά με το πότε θα προτιμούσαν οι Έλληνες να διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν: 

  • Μέσα στο 2026: 46%
  • Μέσα στο 2027: 33%
  • Δεν έχει διαφορά: 16%
  • ΔΓ/ΔΑ: 5%
dimoskopisi

 

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