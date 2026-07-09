Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Η απόσταση που χωρίζει ΝΔ - Τσίπρα - Πού βρίσκεται η μάχη της τρίτης θέσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, καθώς μεταξύ άλλων, δείχνουν ότι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται στις, 13 μονάδες.
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής
- ΝΔ: 26%
- ΕΛΑΣ: 15%
- ΠΑΣΟΚ:10%
- Ελπίδα: 7,5%
- Ελληνική Λύση: 7%
- ΚΚΕ: 6%
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,5%
- Φωνή Λογικής: 3%
- ΜέΡΑ25: 2,5%
- Δημοκράτες: 1,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2%
- Δημοκράτες: 1%
- Νίκη: 1%
- Άλλο: 2%
Τα σενάρια κατανομής της «γκρίζας ζώνης» -αναποφάσιστοι, άκυρο/λευκό, αποχή - διαμορφώνονται ως εξής:
- ΝΔ: 30%
- ΕΛΑΣ: 17%
- ΠΑΣΟΚ:11,5%
- Ελπίδα: 8,5%
- Ελληνική Λύση: 8%
- ΚΚΕ: 7%
- Πλεύση Ελευθερίας: 5%
- Φωνή Λογικής: 3,5%
- ΜέΡΑ25: 3%
- Δημοκράτες: 1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 2%
- Δημοκράτες: 1%
- Νίκη: 1%
- Άλλο: 2,5%
Όσον αφορά στον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες απάντησαν:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 30%
- Αλέξης Τσίπρας: 17%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 7%
- Μαρία Καρυστιανού: 5%
- Κυριάκος Βελόπουλος: 7%
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- Δημήτρης Κουτσούμπας: 4%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2%
- Γιάνης Βαρουφάκης: 2%
- Κανένας/'Αλλος: 17%
- ΔΓ/ΔΑ: 5%
Αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας, ένα 46% λέει ότι η ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό θέμα των Ελλήνων, το 43% απαντά ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά, το 5% θεωρεί ότι μέτρια σημαντικό, το 1% το θεωρεί ως ελάχιστα σημαντικό, ενώ το 5% απάντησε ΔΓ/ΔΑ.
Τι απαντούν οι πολίτες για τις επόμενες εκλογές
Αναφορικά με το πότε θα προτιμούσαν οι Έλληνες να διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν:
- Μέσα στο 2026: 46%
- Μέσα στο 2027: 33%
- Δεν έχει διαφορά: 16%
- ΔΓ/ΔΑ: 5%
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