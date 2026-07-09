Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Η απόσταση που χωρίζει ΝΔ - Τσίπρα - Πού βρίσκεται η μάχη της τρίτης θέσης

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, καθώς μεταξύ άλλων, δείχνουν ότι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τον Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται στις, 13 μονάδες.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής

ΝΔ : 26%

: 26% ΕΛΑΣ : 15%

: 15% ΠΑΣΟΚ :10%

:10% Ελπίδα : 7,5%

: 7,5% Ελληνική Λύση : 7%

: 7% ΚΚΕ : 6%

: 6% Πλεύση Ελευθερίας : 4,5%

: 4,5% Φωνή Λογικής : 3%

: 3% ΜέΡΑ25 : 2,5%

: 2,5% Δημοκράτες : 1,7%

: 1,7% ΣΥΡΙΖΑ : 2%

: 2% Δημοκράτες: 1%

1% Νίκη : 1%

: 1% Άλλο: 2%

Τα σενάρια κατανομής της «γκρίζας ζώνης» -αναποφάσιστοι, άκυρο/λευκό, αποχή - διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ : 30%

: 30% ΕΛΑΣ : 17%

: 17% ΠΑΣΟΚ :11,5%

:11,5% Ελπίδα : 8,5%

: 8,5% Ελληνική Λύση : 8%

: 8% ΚΚΕ : 7%

: 7% Πλεύση Ελευθερίας : 5%

: 5% Φωνή Λογικής : 3,5%

: 3,5% ΜέΡΑ25 : 3%

: 3% Δημοκράτες : 1%

: 1% ΣΥΡΙΖΑ : 2%

: 2% Δημοκράτες: 1%

1% Νίκη : 1%

: 1% Άλλο: 2,5%

Όσον αφορά στον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 30%

Αλέξης Τσίπρας: 17%

Νίκος Ανδρουλάκης: 7%

Μαρία Καρυστιανού: 5%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7%

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Δημήτρης Κουτσούμπας: 4%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2%

Γιάνης Βαρουφάκης: 2%

Κανένας/'Αλλος: 17%

ΔΓ/ΔΑ: 5%

Αναφορικά με τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας, ένα 46% λέει ότι η ακρίβεια είναι το πιο σημαντικό θέμα των Ελλήνων, το 43% απαντά ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά, το 5% θεωρεί ότι μέτρια σημαντικό, το 1% το θεωρεί ως ελάχιστα σημαντικό, ενώ το 5% απάντησε ΔΓ/ΔΑ.

Τι απαντούν οι πολίτες για τις επόμενες εκλογές

Αναφορικά με το πότε θα προτιμούσαν οι Έλληνες να διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Μέσα στο 2026: 46%

Μέσα στο 2027: 33%

Δεν έχει διαφορά: 16%

ΔΓ/ΔΑ: 5%