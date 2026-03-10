Δημοσκόπηση Alco: Συγκάλυψη βλέπουν οι πολίτες από τη ΝΔ για τα Τέμπη - Ποιος ο πιο λαοφιλής υπουργός

Την απογοήτευση των Ελλήνων πολιτών για την κυβερνητική διαχείριση του εγκλήματος των Τεμπών αποτυπώνει στο δεύτερο μέρος της η μεγάλη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, αναδεικνύοντας επίσης τον πλέον λαοφιλή «γαλάζιο» υπουργό.

Όπως διαπιστώνεται, η εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για την υπόθεση των Τεμπών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, καθώς το 67% θεωρεί πως εφαρμόστηκε συγκάλυψη για το έγκλημα, έναντι 24% που πιστεύει ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται.

Ακόμα, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών πιστεύει πως δεν θα αποδοθεί πραγματικά δικαιοσύνη για το έγκλημα, καθώς το 73% πιστεύει πως δεν θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι, ενώ 17% εμφανίζονται θετικοί.

Δημοσκόπηση Alco: Η κυβέρνηση προ των Τεμπών

Ακόμα και σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών κατανοεί πως η κυβέρνηση δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, με το 68% να απαντά αρνητικά, και μόλις το 15% θετικά.

Όσον αφορά το πρωθυπουργικό έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 52% των πολιτών δήλωσαν Καθόλου ικανοποιημένοι, το 23% Λίγο, και άλλο ένα 23% Πολύ.

Ενδιαφέρον παρουσίασε η αξιολόγηση για το πρόσωπο του Νίκου Δένδια, ο οποίος μεταξύ των υπουργών της ΝΔ, θεωρήθηκε ως ο πιο επιτυχημένος με 34%, ακολουθούμενος από τον Κυριάκο Πιερρακάκη (16%) και τον Άδωνι Γεωργιάδη (8%), αν και όλοι τους έχασαν κατά κράτος από τον...Κανέναν (48%).

Μεταξύ των ψηφοφόρων της κυβέρνησης, ο Νίκος Δένδιας θεωρήθηκε πλέον επιτυχημένος από το 61%, ο Κυριάκος Πιερρακάκης από το 43%, και ο Άδωνις Γεωργιάδης από το 27%.

