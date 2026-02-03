Δημοσκόπηση Alpha: «Όχι» των πολιτών για social σε ανηλίκους - Προβληματίζουν ακρίβεια και διαφθορά

Το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha αποτυπώνει με εντυπωσιακή καθαρότητα τις αγωνίες, τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των πολιτών.

Από την ακρίβεια έως τη νεανική βία και από τη λειτουργία των θεσμών έως τη συζήτηση για περιορισμούς στα social media, η εικόνα που προκύπτει είναι πολυεπίπεδη και αποκαλυπτική.

Ακρίβεια: Ο αδιαμφισβήτητος «πρωταθλητής» των προβλημάτων

Με ποσοστό 56%, η ακρίβεια παραμένει μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες. Η πίεση στο καλάθι της νοικοκυράς, η αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και η συνολική αίσθηση οικονομικής ασφυξίας διαμορφώνουν ένα περιβάλλον έντονης ανασφάλειας.

Ακολουθούν:

Λειτουργία θεσμών / διαφθορά: 23%

Εγκληματικότητα: 7%

Λειτουργία ΕΣΥ: 4%

Δημογραφικό: 4%

Εγκατάλειψη πρωτογενούς τομέα: 3%

Μεταναστευτικό: 2%

Η ιεράρχηση αυτή δείχνει ότι, παρά την πολυπλοκότητα των προκλήσεων, η καθημερινή οικονομική επιβίωση παραμένει ο απόλυτος καθοριστικός παράγοντας.

Το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα: Η σκιά της θεσμικής δυσλειτουργίας

Όταν οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα, η εικόνα αλλάζει:

Λειτουργία θεσμών / διαφθορά: 31%

Ακρίβεια: 22%

Εγκληματικότητα: 12%

Δημογραφικό: 9%

Λειτουργία ΕΣΥ: 8%

Εγκατάλειψη πρωτογενούς τομέα: 7%

Μεταναστευτικό: 6%

Η υψηλή θέση της θεσμικής λειτουργίας και της διαφθοράς δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους μηχανισμούς του παραμένει εύθραυστη.

Αξιολόγηση κυβέρνησης: Σταθερά χαμηλή ικανοποίηση

Στο ερώτημα για την απόδοση της κυβέρνησης, η εικόνα είναι σταθερή:

18% δηλώνουν ικανοποιημένοι

Περίπου 50% δηλώνουν μη ικανοποιημένοι

Το υπόλοιπο ποσοστό κινείται μεταξύ ουδετερότητας και άρνησης απάντησης. Η διαφορά ανάμεσα στη θετική και την αρνητική αξιολόγηση παραμένει μεγάλη, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση δυσκολεύεται να αντιστρέψει το κλίμα.

Νεανική βία και διαδίκτυο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για περιστατικά νεανικής βίας που φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από το διαδίκτυο:

20% των πολιτών δηλώνουν ότι έχουν αντιληφθεί τέτοια περιστατικά στο περιβάλλον τους.

Στις ηλικίες 25–44, το ποσοστό ανεβαίνει στο 30%.

Αντίθετα:

78% συνολικά δεν έχουν αντιληφθεί τέτοια φαινόμενα.

Στις ηλικίες 25–44, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 69%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νεότερες ηλικίες, πιο εξοικειωμένες με το διαδίκτυο, έχουν μεγαλύτερη ορατότητα στο πρόβλημα.

Συντριπτική στήριξη σε περιορισμούς για τα social media στους ανήλικους

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά την πρόθεση απαγόρευσης πρόσβασης στα social media για παιδιά έως 15 ετών:

80% λένε ΝΑΙ

10% λένε ΟΧΙ

10% δηλώνουν ΔΞ/ΔΑ

Η κοινωνία εμφανίζεται εξαιρετικά αυστηρή στο ζήτημα, πιθανότατα επηρεασμένη από περιστατικά βίας, διαδικτυακού εκφοβισμού και την αίσθηση ότι η ψηφιακή έκθεση των ανηλίκων έχει ξεφύγει από τον έλεγχο.