Δημοσκόπηση Alpha: Πόσοι συμφωνούν με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Τη γνώμη των πολιτών για τα κρίσιμα προβλήματα της χώρας, αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha.
Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου και σε ποσοστό 83% οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι υπάρχει κρίση θεσμών στη χώρα.
Όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο το μόνο «κόμμα» που κερδίζει είναι οι αναποφάσιστοι.
Δημοσκόπηση: Τι δηλώνουν οι ερωτηθέντες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Όσον αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σε ποσοστό 50% διαφωνούν με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, το 39% συμφωνεί, ενώ το 11% δεν απαντάει.
Τα ποσοστά των κομμάτων
Όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, αυτά διαμορφώνονται ως εξής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:
- Νέα Δημοκρατία – 23,3%
- ΠΑΣΟΚ – 11,7%
- Ελληνική Λύση – 8,9%
- ΚΚΕ – 7,1%
- Πλεύση Ελευθερίας – 6,4%
- Φωνή Λογικής – 3,4%
- ΣΥΡΙΖΑ – 5%
- Κίνημα Δημοκρατίας – 2,5%
- ΜέΡΑ25 – 2,4%
- Νίκη – 2%
- Νέα Αριστερά – 1,4%
Άλλο κόμμα δηλώνει ότι επιλέγει το 4,4%, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων που «αγγίζει» το 21,5%, δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.
Σημειώνεται ότι μέσα σε 10 μήνες οι αναποφάσιστοι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.
Παράλληλα, η κατηγορία των αναποφάσιστων συγκεντρώνει κυρίως γυναίκες, σε ποσοστό 59%, ενώ οι άνδρες αποτελούν το 41%.
