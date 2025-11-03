Μενού

Δημοσκόπηση Alpha: Πόσοι συμφωνούν με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για την άποψη των πολιτών σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τα ποσοστά των κομμάτων.

Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Τη γνώμη των πολιτών για τα κρίσιμα προβλήματα της χώρας, αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου και σε ποσοστό 83% οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι υπάρχει κρίση θεσμών στη χώρα.

Όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί διψήφιο προβάδισμα από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο το μόνο «κόμμα» που κερδίζει είναι οι αναποφάσιστοι.

Δημοσκόπηση: Τι δηλώνουν οι ερωτηθέντες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Όσον αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι ερωτηθέντες δηλώνουν σε ποσοστό 50% διαφωνούν με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, το 39% συμφωνεί, ενώ το 11% δεν απαντάει.

Τα ποσοστά των κομμάτων

Όσον αφορά τα ποσοστά των κομμάτων, αυτά διαμορφώνονται ως εξής, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:

  • Νέα Δημοκρατία – 23,3%
  • ΠΑΣΟΚ – 11,7%
  • Ελληνική Λύση – 8,9%
  • ΚΚΕ – 7,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας – 6,4%
  • Φωνή Λογικής – 3,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ – 5%
  • Κίνημα Δημοκρατίας – 2,5%
  • ΜέΡΑ25 – 2,4%
  • Νίκη – 2%
  • Νέα Αριστερά – 1,4%

Άλλο κόμμα δηλώνει ότι επιλέγει το 4,4%, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων που «αγγίζει» το 21,5%, δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.

Σημειώνεται ότι μέσα σε 10 μήνες οι αναποφάσιστοι έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Παράλληλα, η κατηγορία των αναποφάσιστων συγκεντρώνει κυρίως γυναίκες, σε ποσοστό 59%, ενώ οι άνδρες αποτελούν το 41%.

