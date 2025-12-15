Δημοσκόπηση GPO: Ποιος αναδείχθηκε πολιτικό πρόσωπο του 2025 και ποιο το σημαντικότερο γεγονός

Πραγματοποιήθηκε το Α΄ Μέρος της δημοσκόπησης από τη GPO που διεξήχθη για λογαριασμό του Ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 και ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα περί αποτίμησης του 2025 και βαθμού αισιοδοξίας για το 2026.
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, οι πολίτες ανέδειξαν με μεγάλη διαφορά την Νέα Δημοκρατία με ελαφρώς μειωμένο ποσοστό από τις προηγούμενες μετρήσεις του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου που άγγιζαν το 24-25%. Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 23,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 4,3%
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 12,3%
- Ελληνική Λύση: 10,1%
- ΚΚΕ: 8,4
- Πλεύση Ελευθερίας: 8,5%
Στη συνέχεια οι πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν για το αν πιστεύουν ότι η χώρα κινείται στη σωστή ή λάθος κατεύθυνση, με την πλειοψηφία (64,6%) να απαντάει αρνητικά. Αναλυτικά οι πολίτες απάντησαν:
- Σωστή: 18,6%
- Μάλλον σωστή: 16,7%
- Μάλλον λάθος: 19,0%
- Λάθος: 45,6%
Πώς εξελίχθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας για το 2025
Ενδιαφέρον παρουσιάζεται από τα πορίσματα που σημειώθηκαν από την ερώτηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας για το 2026, στην οποία οι πολίτες ανταποκρίθηκαν ως εξής:
- Βελτίωση: 22,2%
- Παραμένει ίδια: 30,0%
- Επιδείνωση: 47,1%
Το σημαντικότερο παγκόσμιο γεγονός για το 2025 και το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χώρας
Απαντώντας για το ποιο παγκόσμιο γεγονός ήταν το σημαντικότερο για φέτος, οι πολίτες ανέδειξαν ως πρώτο το τέλος του πολέμου στη Γάζα με 33,0% ενώ δεύτερη την αλματώδη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης με 26,8%. Αναλυτικά οι πολίτες απάντησαν:
- Το τέλος των εχθροπραξιών στη Γάζα: 33,0%
- Η αλματώδης ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης: 26,8%
- Οι παρεμβάσεις του Τραμπ για τον τερματισμό του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου: 18,0%
- Η επιβολή δασμών Τραμπ: 8,2%
Όσον αφορά το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς στη χώρα οι πολίτες απάντησαν με 40,6% το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ , ενώ με 27,6% τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη:
- Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 40,6%
- Οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη: 27,6%
- Η ενεργειακή συμφωνία της χώρας με τη Chevron: 11,8%
- Οι αγροτικές κινητοποιήσεις: 7,4%
Πολιτικό πρόσωπο της χρονιάς
Ως πολιτικό που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν πρόσωπο της χρονιάς που πέρασε οι πολίτες ανέδειξαν στις τρεις πρώτες θέσεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ εντύπωση προκαλεί η ανάδειξη του Αλέξη Τσίπρα στη τρίτη θέση , στον απόηχο της κυκλοφορίας της Ιθάκης. Αναλυτικά οι απαντήσεις:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 25,5%
- Κυριάκος Πιερρακάκης: 17,2%
- Αλέξης Τσίπρας: 16,3%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: 10,3%
