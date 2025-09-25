Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - Το ποσοστό που θα ψηφίσει Τσίπρα

Δημοσκόπηση του Star, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία GPO, αποτυπώνει τις προτιμήσεις των πολιτών μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).
Στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,7% με πτώση μιας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που έγινε τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,3%, με τα δύο κόμματα να διατηρούν διαφορά 12,4 ποσοστιαίων μονάδων.
Στην τρίτη θέση ανεβαίνει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9,8%. Πτώση 4,5 μονάδων καταγράφει η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και βρίσκεται στην τέταρτη θέση μαζί με το ΚΚΕ, με ποσοστό 7,9%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%. Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ανεβαίνει στο 2,8% και η ΝΙΚΗ στο 2,3%. Το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καταγράφεται στο 2,1% και το ΜΕΡΑ25 στο 2%. 1,5% συγκεντρώνει η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 16,2% με άνοδο σχεδόν 3,9% από τον Ιούνιο.
Δημοσκόπηση GPO: Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα
Με απόλυτη πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες.
Επίσης, με απόλυτη πλειοψηφία (50,2%) προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ.
Σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας δημιουργήσει νέο κόμμα το 19,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πιθανό να τον ψηφίσει. Από αυτούς το 8,7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό και το 10,7 % αρκετά πιθανό. Στον αντίποδα το 79,2% δηλώνει ότι είναι λίγο ή καθόλου πιθανό να το ψηφίσει.
Το 57,8% των πολιτών θεωρούν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα ως το πιο σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η διαφθορά με 14,5%.
Μάλιστα, το 55,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημα τους δεν επαρκεί για να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες τους, ενώ το 66,8% πιστεύει ότι επί κυβερνήσεων της ΝΔ η διαφθορά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί.
