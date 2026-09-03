Δημοσκόπηση Interview: Ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζουν στη ΝΔ - Πόσο παίρνει το κόμμα Σαμαρά

Προβάδισμα 12,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για τη διαδικτυακή εφημερίδα «Political», η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 26,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 13,7%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,9% και η Ελληνική Λύση με 9,2%.

Στη συνέχεια, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 6,3%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, το ΜέΡΑ25 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, οι Δημοκράτες 1,5%, η Νίκη 0,6% και η Νέα Αριστερά 0,4%. Το 4,1% δηλώνει «άλλο» κόμμα, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 11%.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΕΛ.Α.Σ. διευρύνεται στις 13,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η ΝΔ συγκεντρώνει 29,1%, η ΕΛ.Α.Σ. 15,5% και το ΠΑΣΟΚ 13,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 7%, η «Ελπίδα» με 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,8%, οι Δημοκράτες με 1,8%, η Νίκη με 0,7% και η Νέα Αριστερά με 0,5%. Το 5,2% επιλέγει την απάντηση «άλλο».

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις όσων έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Μεταξύ των πρώην ψηφοφόρων της ΝΔ που σήμερα δηλώνουν αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα, η ακρίβεια αναδεικνύεται σε βασικότερο λόγο απογοήτευσης από την κυβέρνηση, με ποσοστό 27%.

Ακολουθούν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με 20% και η υπόθεση των Τεμπών και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση το ζήτημα, με 19%.

Η ακρίβεια βρίσκεται, πάντως, στην κορυφή των προβλημάτων και στο σύνολο των πολιτών. Το 23% θεωρεί ότι η αντιμετώπισή της θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης κατά την πρώτη διετία της.

Στα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες περιλαμβάνονται ακόμη η διαφθορά, οι μισθοί και οι συντάξεις, καθώς και η απονομή της Δικαιοσύνης.

Τι περιμένουν από τις επόμενες εκλογές

Στο ερώτημα ποια θα θεωρούσαν μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μετά τις επόμενες εκλογές, το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 41% προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας. Το 12% επιλέγει «άλλο», ενώ το 2% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Την ίδια ώρα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων εμφανίζεται να μην αναμένει σημαντική αλλαγή της άποψής της για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το 80% δηλώνει ότι είναι «λίγο» ή «καθόλου» πιθανό να αλλάξει άποψη, ενώ το 15% απαντά «πολύ» ή «αρκετά». Το 5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Σε ό,τι αφορά τον στόχο της ψήφου, εφόσον οι εκλογές γίνονταν σήμερα, το 28% δηλώνει ότι θα ψήφιζε με στόχο να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά. Το 27% θα επέλεγε να ενισχύσει την αντιπολίτευση, το 24% να επιβραβεύσει την κυβέρνηση και το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης. Το 3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το κόμμα Σαμαρά

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «καθόλου πιθανό» να το ψηφίσει, ενώ το 9% απαντά «λίγο πιθανό». Αντίθετα, «αρκετά πιθανό» θεωρεί το ενδεχόμενο το 7% και «πολύ πιθανό» το 5%.