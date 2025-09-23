Δημοσκόπηση Interview: Οι πολίτες για τη μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ - Τι λένε για πιθανή επιστροφή Σαμαρά

Τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού του τελευταίου διαστήματος καταγράφει νέα δημοσκόπηση Interview για λογαριασμό του politic.gr.

Η έρευνα έγινε από 18 έως 22 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 3.050 ατόμων και καταγράφει - μεταξύ άλλων - την στάση των πολιτών στην προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ και σε μία πιθανή επιστροφή Σαμαρά στο κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 23,9%

ΠΑΣΟΚ: 13,2%

Ελληνική Λύση: 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%

ΚΚΕ: 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜέΡΑ25: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2%

2% Νίκη: 1%

Άλλο κόμμα επιλέγει το 6,7%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 17,9%.

Δημοσκόπηση: «Ναι στον Λοβέρδο, όχι στον Σαμαρά»

Όσον αφορά την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, οι ερωτηθέντες απαντούν ως εξής: το 53% την κρίνει θετικά, το 42% αρνητικά και το 5% δεν εκφράζει άποψη.

Στον αντίποδα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ η αντίδραση είναι σαρωτικά αρνητική: το 87% την απορρίπτει, μόλις το 11% την εγκρίνει και ένα 2% δηλώνει ουδέτερο.

Σχετικά με το ερώτημα για το αν ο Αντώνης Σαμαράς πρέπει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, οι ερωτηθέντες απαντούν ως εξής: το 62% απαντά «όχι/μάλλον όχι», το 22% «ναι/μάλλον ναι» και το 16% δεν παίρνει θέση.

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ η εικόνα διαφοροποιείται, με το 34% να βλέπει θετικά την επιστροφή, το 55% να διαφωνεί και το 11% να δηλώνει ουδέτερο.

Μητσοτάκης στο 29,9%, Ανδρουλάκης στο 11,1% και «Κανένας» στην κορυφή

Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, η πρώτη απάντηση είναι… κανένας, με ποσοστό 33,5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί με 29,9%, ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με 11,1%.

Σημαντικά χαμηλότερα κινούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,2%), ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (από 4,7%), ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης (3,7%) και ο Σωκράτης Φάμελλος (3%) καταγράφουν οριακή εμπιστοσύνη.