Δημοσκόπηση Interview: Υπερισχύει το «χάος» έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη - Tι λένε για Τσίπρα οι πολίτες

Δημοσιεύτηκε σήμερα (29/10) η δημοσκόπηση της Interview, και τα πορίσματα δείχνουν μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς αρχηγούς.

Οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν το κόμμα που θα ψήφιζαν, αν διεξάγονταν τώρα εκλογές, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα η Νέα Δημοκρατία έχει 13 μονάδες προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, ενώ τρίτη ακολουθεί η Ελληνική Λύση και τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, με 3,2% βρίσκεται στη θέση 9.

Δημοσκόπηση Interview

Συγκριτικά με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αμετάβλητη (από 23,9% στο 23,8%) αλλά στην ερώτηση αναφορικά με το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός οι πολίτες φέρεται να απαντούν: κανένας (33,6%).

Αναλυτικά, η προτίμηση κυμαίνεται ως εξής:

Κανένας - 33,6%

Κυριάκος Μητσοτάκης - 29,4%

- 29,4% Νίκος Ανδρουλάκης - 8,3%

Ζωή Κωνσταντοπούλου - 6,3%

Κυριάκος Βελόπουλος - 5,2%

Δημήτρης Κουτσούμπας - 5,1%

Στέφανος Κασσελάκης - 4,1%

Σωκράτης Φάμελλος - 3%

Αφροδίτη Λατινοπούλου - 2%

Αλέξης Χαρίστης - 1,2%

Δημήτρης Νατσιός - 1,1%

ΔΓ.ΔΑ - 0,7%

Δημοσκόπηση Interview

Μητσοτάκης ή «το χάος»

Στο πολιτικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», το 42% των ερωτηθέντων απαντά «το χάος», έναντι 30% που επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ένα 28% δηλώνει «Άλλο». Οι συχνότερες αναφορές στην κατηγορία «Άλλο» αφορούν προτάσεις όπως συνασπισμός κομμάτων, οικουμενική κυβέρνηση, κυβέρνηση συνεργασίας ή αλλαγή πολιτικών αρχηγών.

Δημοσκόπηση Interview

Αναφορικά με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει κόμμα οι πολίτες απαντούν:

Πολύ σωστή/Μάλλον σωστή - 47%

Πολύ λανθασμένη/Μάλλον λανθασμένη - 28%

ΔΓ/ΔΑ - 25%

Ωστόσο, παρόλο που το 47% «βλέπει» ένα κόμμα Τσίπρα, το 80% λέει ότι δεν θα το ψήφιζε ή μάλλον δεν θα το ψήφιζε, το 16% δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε/μάλλον θα το ψήφιζε και το 4% δεν γνωρίζει/δεν απαντά.

Δημοσκόπηση Interview

Δημοσκόπηση Interview: Η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος από τους πολίτες

Οι πολίτες εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία, θα καταφέρει να κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές - 29,3% των πολιτών. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 16,.0%, Η Ελληνική Λύση (7,9%), το ΚΚΕ με 7,1%μ η Πλεύση Ελευθερίας με 6,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,5%μ το Μέρα 25 με 3,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,2%. η Νέα Αριστερά με 1,9%. η Νίκη με 1,5%.

Αυξάνεται δηλαδή, συγκριτικά με την προηγούμενη δημοκσόπηση η Φωνή Λογικής και το Μέρα25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση στο 2,6% (από 4,4%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι σε περίπτωση νίκης αλλά όχι αυτοδυναμίας της ΝΔ, το 18% επιθυμεί συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.

Δημοσκόπηση Interview