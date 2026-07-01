Δημοσκόπηση Marc: Νέες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, τι θα ψηφίσουν όσοι απείχαν το 2023

Νέες εκλογές προτιμούν οι πολίτες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας αντί για κυβέρνηση συνεργασίας σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της MARC που παρουσιάστηκε στον ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, το 56,7% είναι υπέρ των επαναληπτικών εκλογών, ενώ το 39% υπέρ της κυβέρνησης συνεργασίας.

Ως προς την κυβέρνηση που προτιμούν, το 28,7% λέει συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ και άλλων μικρών κομμάτων, το 24,8% αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ και ένα 11,2% συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και 10,1% κυβέρνησης συνεργασίας ΝΔ και μικρότερων δεξιών κομμάτων.

Για το πότε επιθυμούν να γίνουν εκλογές, το 49,6% είναι υπέρ της κάλπης στο τέλος της τετραετίας, ενώ ένα 44,7% λέει το φθινόπωρο.

Τι θα ψηφίζουν όσοι δεν πήγαν στις κάλπες το 2023

Η δημοσκόπηση της Marc κατέγραψε και τις προθέσεις ψήφου των πολιτών που δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023.

Το 17,9% δηλώνει ότι θα επιλέξει την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ το 15,8% την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 10,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1% και η Φωνή Λογικής με 6,4%. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6% και το ΠΑΣΟΚ 5,5%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφει 3,4%. Το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά συγκεντρώνουν από 2,5%.



Ποιοι ψηφίζουν ΕΛΑΣ και ποιοι Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και τις κομματικές προελεύσεις των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα στηρίξουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, με 57,5%.

Ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΜέΡΑ25 με ποσοστό 10,5%, της Πλεύσης Ελευθερίας με 9,1%, του ΠΑΣΟΚ με 8,3% και του ΚΚΕ με 8,1%.

Πώς θα αλλάζει το σκηνικό ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Την επίδραση που θα μπορούσε να έχει ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία καταγράφει επίσης η δημοσκόπηση.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της MARC, Θωμά Γεράκη, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να κοστίσει στη ΝΔ έως και 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 29% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ το 60,2% διαφωνεί με αυτή την επιλογή.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, το 12,4% δηλώνει ότι θα μπορούσε να τον ψηφίσει. Το 2,9% απαντά «σίγουρα ναι» και το 9,5% «αρκετά πιθανό».

Αντίθετα, το 86,3% δηλώνει ότι δεν είναι πιθανό να στηρίξει ένα κόμμα Σαμαρά, με το 66,4% να απαντά «σίγουρα όχι» και το 19,9% «μάλλον όχι».