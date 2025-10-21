Δημοσκόπηση Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν την Μαρία Καρυστιανού - Τι πιστεύουν οι πολίτες για Τσίπρα και Σαμαρά

Παρουσιάστηκε σήμερα (21/10) το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας MARC, και σύμφωνα με τα πορίσματα οι πολίτες, μεταξύ άλλων, βλέπουν θετικά ένα κόμμα με πρόεδρο τη Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικότερα, η δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στον ANT1, δείχνει ότι ως προς την προτίμηση για πρωθυπουργό, το 72,2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προτιμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 4,5% τον Αλέξη Τσίπρα και το 5,7% τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το 14,6% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 16,2% ο Αλέξης Τσίπρας και το 48,1% ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αντίστοιχα μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 4,1%, ο Αλέξης Τσίπρας το 66,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης το 7,9%.

Το 35,4% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ προτιμούν τον Αλέξη Τσίπρα.

Δημοσκόπηση MARC | Glomex@ANT1

Δημοσκόπηση MARC: Πόσοι θέλουν ένα κόμμα Καρυστιανού

Στην ερώτηση για την πιθανότητα ψήφου σε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 32,3% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά, το 15,1% σίγουρα ναι και 17,2% μάλλον ναι, ενώ το 57,3% απάντησε αρνητικά, το 15,1% μάλλον όχι και 42,2% σίγουρα όχι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υποστήριξη προς την Καρυστιανού είναι υψηλότερη μεταξύ των γυναικών (35,7%) σε σχέση με τους άνδρες (29,1%). Η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων εντοπίζεται στις ηλικίες 17-44 ετών, με ποσοστό 46,3%, ενώ το 25,7% προέρχεται από ηλικίες 45-64 ετών και το 17% από ηλικίες 65 ετών και άνω.

Όσον αφορά την πολιτική προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων της, το 64,3% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας θα υποστήριζαν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Από τη Νέα Δημοκρατία προέρχεται χαμηλότερο ποσοστό, μόλις 10,1%, ενώ σημαντική υποστήριξη υπάρχει από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (36,2%), του ΠΑΣΟΚ (35,3%), της Ελληνικής Λύσης (47,6%), του ΚΚΕ (30,1%) και άλλων κομμάτων (46,1%). Ποσοστό 30,8% δήλωσε αναποφάσιστο.

Τι απαντούν οι πολίτες για Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά

Για ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 24% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε θετικό (10,2% σίγουρα ναι και 13,8% μάλλον ναι), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 72,8% απάντησε αρνητικά. Στην περίπτωση κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, οι θετικές απαντήσεις περιορίζονται στο 16,3% (5,8% σίγουρα ναι, 10,5% μάλλον ναι), με το 81,4% να απαντά αρνητικά

Σε ό,τι αφορά την αντίληψη για την επίδραση ενός κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σύστημα, το 30,8% θεωρεί ότι θα λειτουργούσε θετικά, ενώ το 34% εκφράστηκε ουδέτερα και το 32,1% αρνητικά. Αντίθετα, για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 23,7% απαντά θετικά, το 32,4% ουδέτερα και το 41,5% αρνητικά.

Η κομματική κατανομή της πρόθεσης ψήφου για κόμμα Αλέξη Τσίπρα δείχνει υψηλή υποστήριξη από ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ (91,3%) και χαμηλή από Νέα Δημοκρατία (5,7%).

Στην ερώτηση για το πώς θα λειτουργούσε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό σύστημα, το 23,7% απάντησε θετικά, το 32,4% ούτε θετικά, ούτε αρνητικά και το 41,5% αρνητικά. Mε την υποστήριξη να προέρχεται κυρίως από ΠΑΣΟΚ (26,6%), Ελληνική Λύση (24,7%) και ΣΥΡΙΖΑ (21%).