Δημοσκόπηση Marc: Στο 27% η ΝΔ, σταθερά δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Σαμαρά

Nέα δημοσκόπηση της Marc, δημοσιεύεται σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» σύμφωνα με την οποία η ΝΔ συγκεντρώνει 31% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Πρόκειται για μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που είχε λάβει στις ευρωεκλογές του 2024. Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ παραμένει σταθερό στη δεύτερη θέση (14%).

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι το 26,1% θεωρεί ότι η δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επανασυσπείρωσης της Κεντροαριστεράς, ενώ το 19,6% του δείγματος θα ήθελε να δει τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στη δημιουργία κόμματος.

27% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, 11,7% το ΠΑΣΟΚ

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 27%, ενώ το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνει 11,7%. Ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας 8%, Ελληνική Λύση 7,5%, ΚΚΕ 7,3%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, Φωνή Λογικής 2,4%, ΜέΡΑ25 2,4%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Σπαρτιάτες 1,3%, Νέα Αριστερά 1% και άλλα κόμματα 2,4%. Το 3,6% των πολιτών δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει. Η διαφορά ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου φτάνει τις 15,3 μονάδες, ενώ στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος η διαφορά αυξάνεται στις 17 μονάδες.

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ συγκεντρώνει 31%, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%, η Πλεύση Ελευθερίας 10%, η Ελληνική Λύση 9,7%, το ΚΚΕ 9%, ο ΣΥΡΙΖΑ 7,2%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ25 3%, η Νίκη 2,7%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, οι Σπαρτιάτες 1,6% και η Νέα Αριστερά 1,2%. Το 4,8% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

Δημοσκόπηση Marc | Πρώτο Θέμα

Καταλληλότερος πρωθυπουργός με 31,2% ο Μητσοτάκης – Τι λένε για κόμμα Τσίπρα

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 7,4%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,1%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,3%, ο Σωκράτης Φάμελλος 3,2%, ο Γιάνης Βαρουφάκης 2,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης 2,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3%, ο Δημήτρης Νατσιός 1%, ο Αλέξης Χαρίτσης 0,8%, ο Βασίλης Στίγκας 0,4%, ενώ το 2,4% θεωρεί καταλληλότερο κάποιο άλλο πρόσωπο.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ενδιαφέρον για νέα πολιτικά σχήματα. Το 26,1% θεωρεί ότι η δημιουργία ενός «κόμματος Τσίπρα» θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επανασυσπείρωσης της Κεντροαριστεράς. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται το 62,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 και το 22,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την ερμηνεία της Marc, μια τέτοια κίνηση δίνει στον πρώην πρωθυπουργό προοπτικές να βρεθεί στην τρίτη ή ακόμα και στη δεύτερη θέση, χωρίς όμως να απειλεί άμεσα την κυριαρχία της ΝΔ.

Ναι στη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, λέει το 19,6%

Παράλληλα, το 19,6% του δείγματος θα ήθελε να δει τον Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στη δημιουργία κόμματος, ενώ το 59,8% τον προτρέπει να απέχει από την πολιτική. Το 13,6% επιθυμεί την επιστροφή του στη ΝΔ. Υπέρ ενός νέου κόμματος τάσσεται το 27% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 24,2% του ΠΑΣΟΚ, πιθανώς θεωρώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μείωνε την επιρροή της ΝΔ. Αντίθετα, το 14,4% των ψηφοφόρων της ΝΔ του 2023 θα στήριζε κόμμα Σαμαρά, ενώ μεταξύ όσων δηλώνουν σήμερα πρόθεση ψήφου στη ΝΔ, το ποσοστό πέφτει στο 4,4%. Την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό υποστηρίζει και περίπου ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Ελληνικής Λύσης.

Τέλος, η δημοσκόπηση καταγράφει ότι ένας στους δύο πολίτες συμφωνεί με τον εξορθολογισμό των ΕΛΤΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί εναλλακτική εξυπηρέτηση. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες κατανέμουν ευθύνες τόσο στις πολιτικές ηγεσίες όσο και σε όσους έλαβαν παράνομες ή αδικαιολόγητες επιδοτήσεις.