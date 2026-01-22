Δημοσκόπηση MEGA: Η δημοφιλία της Καρυστιανού, η τάση για Τσίπρα, Σαμαρά και ο καταποντισμός ΣΥΡΙΖΑ

Η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, αποτυπώνει τις τάσεις και τις ανησυχίες της κοινής γνώμης σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας.

Η έρευνα εξετάζει την απήχηση των σχεδίων για ίδρυση νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, την εικόνα της Καρυστιανού στο εκλογικό σώμα, καθώς και τη διαμόρφωση των ποσοστών στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν το μέλλον της σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται.

Η κυβέρνηση σε τροχιά παρατεταμένης φθοράς

Η αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου παραμένει βαριά:

70% αρνητική εντύπωση

25% θετική

Αντίστοιχα, η προσωπική εικόνα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη καταγράφει:

68% αρνητικές γνώμες

27% θετικές

Οι πολίτες θεωρούν ότι τα πράγματα στη χώρα κινούνται στη λάθος κατεύθυνση, με πάνω από τα δύο τρίτα να το δηλώνουν ρητά. Η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν τα κυρίαρχα προβλήματα, ενώ αυξάνεται και η αναφορά στην «κρίση των θεσμών», ιδίως μετά τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση λαμβάνει αρνητικές βαθμολογίες σχεδόν σε όλους τους τομείς πολιτικής, με μόνη σχετική εξαίρεση την εξωτερική πολιτική.

Στην καθημερινότητα, στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στην οικονομία, οι πολίτες βγάζουν «κόκκινες κάρτες».

Αξιλόγηση Πρωθυπουργού | Glomex

Παρότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, η συνολική εικόνα δεν αλλάζει. Η προσωπική φθορά του πρωθυπουργού συνδέεται άμεσα με την κοινωνική πίεση από την ακρίβεια και την αίσθηση ότι η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Αντιπολίτευση χωρίς αφήγημα

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα για την αξιωματική αντιπολίτευση:

81% αρνητική εντύπωση για το ΠΑΣΟΚ

79% αρνητική αξιολόγηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Η εικόνα αυτή δείχνει δομική αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει ως αντίπαλο δέος. Η δημοτικότητα του Ανδρουλάκη υποχωρεί, ενώ η αντιπολίτευση συνολικά εμφανίζεται κατακερματισμένη και χωρίς σαφές αφήγημα.

Διαβάστε ακόμα: Το συνέδριο είναι η «τελευταία μπίλια» του ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσει να υπάρχει

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός: η πρωτιά Μητσοτάκη και η κυριαρχία του «κανένας»

Στην ερώτηση περί καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 27%. Ακολουθούν:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 8%

Κυριάκος Βελόπουλος: 6%

Νίκος Ανδρουλάκης: 6%

Αλέξης Τσίπρας: 6%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 3%

Αφροδίτη Λατινοπούλου: 2%

Μαρία Καρυστιανού: 2%

Γιάνης Βαρουφάκης: 1%

Αλέξης Χαρίτσης: 1%

Το πιο ηχηρό εύρημα, ωστόσο, είναι το 29% που απαντά «κανένας».

Καταλληλότερος Πρωθυπουργός | Glomex

Πρόκειται για το μεγαλύτερο «πολιτικό μπλοκ» της χώρας - μια ένδειξη βαθιάς αποστασιοποίησης και έλλειψης εμπιστοσύνης προς το πολιτικό προσωπικό.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου: μικρή άνοδος για ΝΔ, υποχώρηση για άλλους

Στην πρόθεση ψήφου:

ΝΔ: 22,3% (μικρή άνοδος)

ΠΑΣΟΚ: 9,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

Ελληνική Λύση: 8,4%

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 11,7%

Στην εκτίμηση ψήφου:

ΝΔ: 28,5%

ΠΑΣΟΚ: 12,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%

Ελληνική Λύση: 10,7%

Η ΝΔ παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη.Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες ζητούν πρόωρες εκλογές.

Το αίτημα πολιτικής αλλαγής φτάνει το 61%, με ισχυρή παρουσία σε αριστερούς, κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους.

Αντίθετα, το αίτημα σταθερότητας εκφράζεται κυρίως από κεντροδεξιούς και ψηφοφόρους της ΝΔ.

Νέα σενάρια: Τσίπρας, Σαμαράς και το «φαινόμενο Καρυστιανού»

Η δημοσκόπηση εξετάζει και την πιθανότητα υποστήριξης υποθετικών νέων κομμάτων:

Πιθανότητα υποστήριξης κόμματος Τσίπρα

66% δηλώνουν ότι θα το στήριζαν σε κάποιο βαθμό Η δυναμική αυτή δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα.

Πιθανότητα υποστήριξης κόμματος κ. Τσίπρα | Glomex

Πιθανότητα υποστήριξης κόμματος Σαμαρά

72% το θεωρούν απίθανο Η εικόνα είναι σαφώς πιο περιορισμένη.

Το «φαινόμενο Καρυστιανού»: μια νέα μορφή πολιτικής ορατότητας

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι ως πολιτική δύναμη —καθώς δεν υπάρχει κόμμα, ούτε οργανωμένη πολιτική παρουσία— αλλά ως επικοινωνιακό και κοινωνικό φαινόμενο.

Πιθανότητα υποστήριξης κόμματος Καρυστιανού | Glomex

Τα ποσοστά:

47% απίθανο να τη στηρίξουν

16% πολύ πιθανό

17% αρκετά πιθανό

19% όχι τόσο πιθανό

Το «φαινόμενο Καρυστιανού» δεν αφορά κομματική δυναμική. Αφορά την εποχή των social media, όπου πρόσωπα χωρίς παραδοσιακή πολιτική διαδρομή αποκτούν δημόσια ορατότητα και συχνά λειτουργούν ως καθρέφτης της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Είναι μια ένδειξη ότι οι πολίτες αναζητούν κάτι έξω από το καθιερωμένο πολιτικό πλαίσιο — όχι απαραίτητα μια νέα πολιτική πρόταση, αλλά μια νέα μορφή έκφρασης.

Ένα πολιτικό σκηνικό σε μετάβαση

Η συνολική εικόνα της δημοσκόπησης δείχνει:

Κυβερνητική φθορά

Αντιπολίτευση χωρίς πειστικότητα

Απογοήτευση προς το σύνολο του πολιτικού συστήματος

Αναζήτηση νέων εκφράσεων

Ενίσχυση της κατηγορίας “κανένας”

Ανάδυση νέων προσώπων ως κοινωνικά φαινόμενα, όχι ως πολιτικές δυνάμεις

Η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο πολιτικής μετάβασης, όπου οι παραδοσιακές σταθερές αμφισβητούνται και οι πολίτες αναζητούν νέες μορφές εκπροσώπησης.