Δημοσκόπηση Metron Analysis: Απέχει η ΝΔ από την αυτοδυναμία - Τι απαντούν στο «Μητσοτάκης ή χάος»

Παρουσιάστηκε σήμερα η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, με κεντρικό ερώτημα το πώς κρίνει η κοινή γνώμη το έργο της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα

Ακόμα οι συμμετέχοντες απάντησε στο πόσο ανοιχτοί είναι στην ιδέα ίδρυσης νέων κομμάτων από τους Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, και αν θα τα επέλεγαν;

Αλλά πριν από αυτά, η πρόθεση ψήφου για τα κόμματα διαμορφώθηκε ως εξής:

Νέα Δημοκρατία - 22,6%

ΠΑΣΟΚ - 10,4%

ΚΚΕ - 5,8%

Ελληνική Λύση - 7,8%

Πλεύση Ελευθερίας - 7,6%

ΣΥΡΙΖΑ - 4,7%

Φωνή Λογικής - 3,4%

Νέα Αριστερά - 1,7%

Κίνημα Δημοκρατίας - 2,1%

Μέρα 25 - 2,8%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 1,0%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron: Το «χάος» πρώτο στις προτιμήσεις

Ενδιαφέρον παρουσίασε η ερώτηση για το αν οι πολίτες προτιμούν την πολιτική σταθερότητα που αντιπροσωπεύει η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, ή την πολιτική αλλαγή που κυβερνητικά στελέχη αποδίδουν ως «χάος», με το 60% να προτιμά, φαίνεται, το «χάος», έναντι του 39%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Η προτίμηση της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία διαμορφώθηκε ως εξής:

Μητσοτάκης - 26%

Κωνσταντοπούλου - 7%

Βελόπουλος - 6%

Ανδρουλάκης - 6%

Κανένας - 33%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Ενώ αντίστοιχα η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών:

Κουτσούμπας - 33%

Μητσοτάκης - 30%

Κωνσταντοπούλου - 35%

Φάμελλος - 28%

Βελόπουλος - 24%

Ανδρουλάκης - 26%

Λατινοπούλου - 19%

Χαρίτσης - 19%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron: «Αγκάθι» για τη ΝΔ ακρίβεια και οικονομία

Συντριπτικά αρνητική ήταν η αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τους πολίτες, με το 70% να εκφέρει αρνητική γνώμη, και μόλις το 26% θετική, με ένα ουδέτερο 3%.

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Σε ανάλογα επίπεδα η αξιολόγηση της κυβέρνησης:

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Όσο για τις εντυπώσεις των πολιτών για το κυβερνητικό έργο, η αξιολογήσεις των πολιτών σε όλα τα μείζονα ζητήματα ήταν αρνητική, συγκεκριμένα για τα γεωπολιτικά (49% αρνητική), στα θέματα καθημερινότητας (70% αρνητική), στα θέματα θεσμών και Δημοκρατίας (73% αρνητική) και στα θέματα Οικονομίας (79% αρνητική)

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Τέλος, ως σημαντικότερα προβλήματα της χώρας αξιολογήθηκαν τα εξής:

Δημοσκόπηση Metron Analysis