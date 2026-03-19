Δημοσκόπηση Metron Analysis: Απερίφραστο «όχι» στον πόλεμο - «Ναρκοπέδιο» για τη ΝΔ η υπόθεση Predator

Την κάθετη αντίθεση των Ελλήνων πολιτών ως προς τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, ενώ αναδεικνύει πως ο λαός επιθυμέι να ανοίξει ξανά, αυτή τη φορά για πολιτικούς εμπλεκόμενους, ο «φάκελος» των υποκλοπών με το Predator.

Στο πεδίο της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά 13,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΠΑΣΟΚ, αν και η πλειονότητα των πολιτών αξιολογούν αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

ΝΔ - 23,8%

ΠΑΣΟΚ - 10,4%

ΣΥΡΙΖΑ - 3,5%

ΚΚΕ - 6,2%

Πλεύση - 8%

Ελληνική Λύση - 6,8%

Φωνή Λογικής - 3,1%

Μέρα 25 - 3,5%

Νέα Αριστερά - 1,6%

Νίκη - 1,5%

ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 1,6%

Σπαρτιάτες - 0,3%

Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron: Οι στάσεις για τον πόλεμο

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός:

Στην αξιολόγηση του έργου του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι πολίτες το εκτίμησαν ως:

Θετικό - 30%

Ουδέτερο - 3%

Αρνητικό - 66%

Αξιολόγηση έργου κυβέρνησης:

Θετικό - 27%

Ουδέτερο - 4%

Αρνητικό - 68%

Υπόθεση Predator:

να ανοίξει πάλι για πολιτικά πρόσωπα - 81%

καλώς έχει κλείσει με απόφαση της Βουλής - 14%

H επίθεση κατά του Ιράν είναι:

Αδικαιολόγητη - 72%

Δικαιολογημένη - 24%

