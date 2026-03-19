Δημοσκόπηση Metron Analysis: Απερίφραστο «όχι» στον πόλεμο - «Ναρκοπέδιο» για τη ΝΔ η υπόθεση Predator

Την κάθετη αντίθεση των Ελλήνων πολιτών ως προς τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, ενώ αναδεικνύει πως ο λαός επιθυμέι να ανοίξει ξανά, αυτή τη φορά για πολιτικούς εμπλεκόμενους, ο «φάκελος» των υποκλοπών με το Predator.
Στο πεδίο της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά 13,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΠΑΣΟΚ, αν και η πλειονότητα των πολιτών αξιολογούν αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.
Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:
- ΝΔ - 23,8%
- ΠΑΣΟΚ - 10,4%
- ΣΥΡΙΖΑ - 3,5%
- ΚΚΕ - 6,2%
- Πλεύση - 8%
- Ελληνική Λύση - 6,8%
- Φωνή Λογικής - 3,1%
- Μέρα 25 - 3,5%
- Νέα Αριστερά - 1,6%
- Νίκη - 1,5%
- ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 1,6%
- Σπαρτιάτες - 0,3%
Δημοσκόπηση Metron: Οι στάσεις για τον πόλεμο
Καταλληλότητα για πρωθυπουργός:
Στην αξιολόγηση του έργου του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι πολίτες το εκτίμησαν ως:
- Θετικό - 30%
- Ουδέτερο - 3%
- Αρνητικό - 66%
Αξιολόγηση έργου κυβέρνησης:
- Θετικό - 27%
- Ουδέτερο - 4%
- Αρνητικό - 68%
Υπόθεση Predator:
- να ανοίξει πάλι για πολιτικά πρόσωπα - 81%
- καλώς έχει κλείσει με απόφαση της Βουλής - 14%
H επίθεση κατά του Ιράν είναι:
- Αδικαιολόγητη - 72%
- Δικαιολογημένη - 24%
- «Είμαστε πια σε αχαρτογράφητα νερά»: Έχει μπει η Ελλάδα στον πόλεμο;
- Μαρινάκης για κατάρριψη πυραύλων από ελληνικούς Patriot: «Δεν συνιστά επίθεση, ήταν αμυντική ενέργεια»
- Τέμπη: Οργή Καρυστιανού για τη διακοπή της δίκης - «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε»
- «Ο καταραμένος»: Τι γράφουν τα βιβλία Ιστορίας του Ιράν για τον Μέγα Αλέξανδρο;
