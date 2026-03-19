Μενού

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Απερίφραστο «όχι» στον πόλεμο - «Ναρκοπέδιο» για τη ΝΔ η υπόθεση Predator

Την κάθετη αντίθεση των Ελλήνων πολιτών ως προς τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA.

Reader symbol
Newsroom
Από Εξεταστική του 2022 για τις υποκλοπές
Από Εξεταστική του 2022 για τις υποκλοπές
  • Α-
  • Α+

Την κάθετη αντίθεση των Ελλήνων πολιτών ως προς τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν καταγράφει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, ενώ αναδεικνύει πως ο λαός επιθυμέι να ανοίξει ξανά, αυτή τη φορά για πολιτικούς εμπλεκόμενους, ο «φάκελος» των υποκλοπών με το Predator.

Στο πεδίο της πρόθεσης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται κατά 13,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΠΑΣΟΚ, αν και η πλειονότητα των πολιτών αξιολογούν αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου:

  • ΝΔ - 23,8%
  • ΠΑΣΟΚ - 10,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ - 3,5%
  • ΚΚΕ - 6,2%
  • Πλεύση - 8%
  • Ελληνική Λύση - 6,8%
  • Φωνή Λογικής - 3,1%
  • Μέρα 25 - 3,5%
  • Νέα Αριστερά - 1,6%
  • Νίκη - 1,5%
  • ΑΝΤΑΡΣΥΑ - 1,6%
  • Σπαρτιάτες - 0,3%
Δημοσκόπηση Metron Analysis
Δημοσκόπηση Metron Analysis

Δημοσκόπηση Metron: Οι στάσεις για τον πόλεμο

Καταλληλότητα για πρωθυπουργός:

Δημοσκόπηση Metron Analysis
Δημοσκόπηση Metron Analysis

Στην αξιολόγηση του έργου του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι πολίτες το εκτίμησαν ως:

  • Θετικό - 30%
  • Ουδέτερο - 3%
  • Αρνητικό - 66%
Δημοσκόπηση Metron Analysis
Δημοσκόπηση Metron Analysis

Αξιολόγηση έργου κυβέρνησης:

  • Θετικό - 27%
  • Ουδέτερο - 4%
  • Αρνητικό - 68%
Δημοσκόπηση Metron Analysis
Δημοσκόπηση Metron Analysis

Υπόθεση Predator:

  • να ανοίξει πάλι για πολιτικά πρόσωπα - 81%
  • καλώς έχει κλείσει με απόφαση της Βουλής - 14%
Δημοσκόπηση Metron Analysis
Δημοσκόπηση Metron Analysis

H επίθεση κατά του Ιράν είναι:

  • Αδικαιολόγητη - 72%
  • Δικαιολογημένη - 24%
Δημοσκόπηση Metron Analysis
Δημοσκόπηση Metron Analysis

 

 

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ