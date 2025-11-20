Μενού

Δημοσκόπηση MRB: Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών λέει πως η κυβέρνηση χειρίστηκε λάθος ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Η πρόθεση ψήφου για κάθε κόμμα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB για το Open.

Reader symbol
Newsroom
Εκλογική κάλπη
Κάλπη σε εκλογές | Intime
  • Α-
  • Α+

Σε δύο διαστάσεις κινήθηκε, για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας, με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κλεισίματος δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ, αλλά και όσα συμβαίνουν με τα ενεργειακά η δημοσκόπηση της MRB που διεξήχθη μεταξύ 18-20 Νοεμβρίου για λογαριασμό του OPEN.

Η ακρίβεια, το ύψος εισοδημάτων και η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου καταγράφηκαν στα σημαντικότερα προβλήματα.

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 82,2% κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

MRB
Δημοσκόπηση MRB | Open

Το 77,4% των πολιτών κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ.

MRB-ELTA
Δημοσκόπηση MRB | Open

Θετική φαίνεται πως είναι η αξιολόγηση των πολιτών σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες για την ενέργεια, αφού με τέτοιο τρόπο τις κρίνει το 49,3% των πολιτών.

MRB
Δημοσκόπηση MRB | Open

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ 22%
  • ΠΑΣΟΚ 10,2%
  • Ελληνική Λύση 9%
  • Πλεύση Ελευθερίας 7%
  • ΚΚΕ 6,6%
  • Φωνή Λογικής 4,5%
  • ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 3,6%
  • Νίκη 2,3%
  • ΜέΡΑ25 2%
  • Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
  • Νέα Αριστερά 1,5%
  • Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.
MRB πρόθεση ψήφου
Δημοσκόπηση MRB | Open
MRB
Δημοσκόπηση MRB | Open

 

Ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Σε αυτό το κλίμα το 68,1% πιστεύει ότι υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών.

MRB
Δημοσκόπηση MRB | Open

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Καταλληλότερος πρωθυπουργός στη δημοσκόπηση αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%. Εντύπωση προκαλεί ότι «κανένας» απαντά το 30,6%.

MRB
Δημοσκόπηση MRB | Open
MRB
Δημοσκόπηση MRB | Open

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ