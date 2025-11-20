Δημοσκόπηση MRB: Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών λέει πως η κυβέρνηση χειρίστηκε λάθος ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε δύο διαστάσεις κινήθηκε, για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας, με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του κλεισίματος δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ, αλλά και όσα συμβαίνουν με τα ενεργειακά η δημοσκόπηση της MRB που διεξήχθη μεταξύ 18-20 Νοεμβρίου για λογαριασμό του OPEN.
Η ακρίβεια, το ύψος εισοδημάτων και η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου καταγράφηκαν στα σημαντικότερα προβλήματα.
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, το 82,2% κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το 77,4% των πολιτών κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των ΕΛΤΑ.
Θετική φαίνεται πως είναι η αξιολόγηση των πολιτών σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες για την ενέργεια, αφού με τέτοιο τρόπο τις κρίνει το 49,3% των πολιτών.
Πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:
- ΝΔ 22%
- ΠΑΣΟΚ 10,2%
- Ελληνική Λύση 9%
- Πλεύση Ελευθερίας 7%
- ΚΚΕ 6,6%
- Φωνή Λογικής 4,5%
- ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 3,6%
- Νίκη 2,3%
- ΜέΡΑ25 2%
- Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
- Νέα Αριστερά 1,5%
- Το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου ανέρχεται σε 17,6%.
Ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Σε αυτό το κλίμα το 68,1% πιστεύει ότι υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων γιατί τα υπάρχοντα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Καταλληλότερος πρωθυπουργός στη δημοσκόπηση αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,6% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%. Εντύπωση προκαλεί ότι «κανένας» απαντά το 30,6%.
