Δημοσκόπηση MRB: Μονοψήφιο το προβάδισμα Μητσοτάκη - Πώς βλέπουν οι πολίτες μία τρίτη θητεία

Μονοψήφιο προβάδισμα καταγράφει η ΝΔ έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση της MRB, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τρίτη θέση και την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού να δίνει μάχη για την τέταρτη θέση.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ : 23,8%

: 23,8% ΕΛΑΣ : 14,4%

: 14,4% ΠΑΣΟΚ : 9,1%

: 9,1% Ελπίδα : 7,2%

: 7,2% Ελληνική Λύση : 7,1%

: 7,1% ΚΚΕ : 6%

: 6% Πλεύση : 4,1%

: 4,1% Φωνή Λογικής : 2,7%

: 2,7% ΜέΡΑ25 : 2,5%

: 2,5% Δημοκράτες : 1,7%

: 1,7% ΣΥΡΙΖΑ : 1,2%

: 1,2% Νέα Αριστερά : 0,9%

: 0,9% Αδιευκρίνιστη: 18%

Δημοσκόπηση MRB - Θα «τριτέψει» ο Μητσοτάκης;

Κυριάκος Μητσοτάκης: 25,1%

Αλέξης Τσίπρας: 15,1%

Νίκος Ανδρουλάκης: 8,6%

Μαρία Καρυστιανού: 7,3%

Κυριάκος Βελόπουλος: 6,8%

Δημήτρης Κουτσούμπας: 4,3%

Ζωή Κωνσταντοπούλου: 4%

Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μόλις το 3,3% απαντά ότι θα το ψήφιζε «σίγουρα», ενώ 11,9% δηλώνει «μάλλον ναι». Αντίθετα, 21% απαντά «μάλλον όχι» και 57,8% «σίγουρα όχι».

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Οι πολίτες στη δημοσκόπηση εμφανίζονται σχεδόν διχασμένοι ως προς το πιθανότερο αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών.

Το 45,1% θεωρεί πιθανότερη την επίτευξη αυτοδυναμίας, ενώ το 43,7% εκτιμά ότι θα προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας.

Στο ερώτημα εάν η χώρα χρειάζεται τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αλλαγή κυβέρνησης, το 25,8% απαντά ότι επιθυμεί νέα θητεία της σημερινής κυβέρνησης. Αντίθετα, ένα συντριπτικό 69,5% τάσσεται υπέρ της κυβερνητικής αλλαγής.