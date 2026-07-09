Στα χαρακώματα ο ΣΥΡΙΖΑ: Οι παραιτήσεις Καραμέρου - Νοτοπούλου άναψαν το «φυτίλι» νέας εξόδου

Στην πόρτα της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται τουλάχιστον πέντε βουλευτές με τις εξελίξεις να προμηνύονται ραγδαίες μιας και το τοξικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην Κουμουνδούρου λίγα 24ωρα πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, δεν αφήνει πολλά περιθώρια.

Όλα για όλα είναι έτοιμοι να τα παίξουν οι ομάδες Φάμελλου και μειοψηφίας δημιουργώντας νέα δεδομένα και για τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Μετά τις παραιτήσεις Καραμέρου - Νοτοπούλου οι Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας και Συμεών Κεδίκογλου εμφανίζονται προβληματισμένοι για το εάν πρέπει ή όχι μέσα σε αυτό το κλίμα να επισπεύσουν τις κινήσεις τους.

ΣΥΡΙΖΑ: Καίει το «φυτίλι» νέας εξόδου

Άλλωστε δεν αναμένεται να δώσουν το παρών στη συνεδρίαση του κορυφαίου οργάνου του κόμματος ενώ σε στάση αναμονής είναι και ο Διονύσης Καλαματιανός αλλά και η Πόπη Τσαπανίδου καθώς και άλλοι κορυφαίοι βουλευτές που ωστόσο αναμένουν να δουν τις ισορροπίες μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.

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Το πολεμικό κλίμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ όξυνε τις τελευταίες ώρες και η δημόσια αντιπαράθεση της ηγεσίας με την μειοψηφία. Ο Τρύφων Αλεξιάδης , στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ζήτησε από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος να δημοσιοποιηθεί η λίστα με τη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα μετά τις αποχωρήσεις, θέτοντας ζήτημα ως προς τα άτομα που έχουν ή θα αντικαταστήσουν όσους έχουν αποχωρήσει.

Η πλευρά Φάμελλου δήλωσε πως η επικαιροποιημένη λίστα θα αναρτηθεί την Παρασκευή, αρνούμενη να δώσει τα στοιχεία πριν τις αντικαταστάσεις. Ο Παύλος Πολάκης σε υψηλούς τόνους κάνοντας λόγο για αχαρακτήριστη προσπάθεια της ηγετικής ομάδας που αποκρύπτει τα στοιχεία της σταυροδοσίας για να μην μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία του αποτελέσματος στις εκλογές του οργάνου.

Είναι φανερό πως το Σάββατο θα είναι σφοδρή η σύγκρουση ανάμεσα σε Φάμελλο και Πόλακη με τον σφακιανό βουλευτή να έχει δηλώσει ήδη ότι θα ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει την επάνοδο του στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ενώ θα επιχειρήσει να διεκδικήσει και την ηγεσία.

Η ηγεσία μπορεί να λέει ότι έχει την πλειοψηφία όπως και στις 6 Ιουνίου ωστόσο τα δεδομένα μετά το «όχι» Τσίπρα έχουν αλλάξει ενώ υπάρχει δυσαρέσκεια και στους κόλπους της. Μένει να δούμε εάν ο Σωκράτης Φάμελλος θα κρατήσει τα ηνία του κόμματος ή θα περάσουμε σε μια νέα φάση όπου επί της ουσίας η Κεντρική Επιτροπή θα λειτουργήσει με καθήκοντα Προέδρου με μια επιτροπή εκλογικού αγώνα.