Δημοσκόπηση MRB: Νέα κόμματα ζητούν οι πολίτες - Τι πιστεύουν για την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της παρουσίασε η MRB στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN, αναδεικνύοντας τα ποσοστά των πολιτών που θα ψήφιζαν νέα κόμματα αλλά και τις απόψεις για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων των περισσότερων κομμάτων τάσσονται υπερ στην δημιουργία νέων κομμάτων. Συγκεκριμένα τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής:

43,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύει ότι χρειάζονται νέα κόμματα

των ψηφοφόρων της πιστεύει ότι χρειάζονται νέα κόμματα 64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί

των ψηφοφόρων του συμφωνεί 84,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων

των ψηφοφόρων του τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων 83,9% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται νέα κόμματα

των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται νέα κόμματα Στο ΚΚΕ, το 58,8% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέων σχημάτων

Δημοσκόπηση MRB | OPEN

Η γνώμη των πολιτών για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Οι πολίτες κλήθηκαν να σχολιάσουν και το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αξιολογώντας αν είχε θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του, με τους περισσότερους να εκτιμούν ότι λειτούργησε αρνητικά. Συγκεκριμένα:

26,1% θεωρεί ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο λειτουργούν θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα

θεωρεί ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο λειτουργούν για τον Αλέξη Τσίπρα 44,2% εκτιμά ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο

Δημοσκόπηση MRB | OPEN