Δημοσκόπηση MRB: Νέα κόμματα ζητούν οι πολίτες - Τι πιστεύουν για την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της παρουσίασε η MRB στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN, αναδεικνύοντας τα ποσοστά των πολιτών που θα ψήφιζαν νέα κόμματα αλλά και τις απόψεις για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».
Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων των περισσότερων κομμάτων τάσσονται υπερ στην δημιουργία νέων κομμάτων. Συγκεκριμένα τα ποσοστά διαμορφώθηκαν ως εξής:
- 43,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύει ότι χρειάζονται νέα κόμματα
- 64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί
- 84,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων
- 83,9% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται νέα κόμματα
- Στο ΚΚΕ, το 58,8% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέων σχημάτων
Η γνώμη των πολιτών για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
Οι πολίτες κλήθηκαν να σχολιάσουν και το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα αξιολογώντας αν είχε θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του, με τους περισσότερους να εκτιμούν ότι λειτούργησε αρνητικά. Συγκεκριμένα:
- 26,1% θεωρεί ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο λειτουργούν θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα
- 44,2% εκτιμά ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο
- Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 8 ετών για ρουσφέτια ύψους 1,3 εκατ. ευρώ
- Ο Δήμος Αθηναίων καθάρισε τον «Δρομέα» και τον έκανε αγνώριστο
- Ρεκόρ συμμετοχών και τεράστιες αλλαγές στο νέο Survivor - Πότε ξεκινά, ποιος θα παρουσιάζει
- Ατύχημα για Αλειφερόπουλο και Μήλια στην παράσταση Festen - Αναβάλλονται οι παραστάσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.