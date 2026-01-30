Δημοσκόπηση MRB: Στο 30% η δυναμική της Καρυστιανού ανάμεσα στους αναποφάσιστους

Η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN δείχνει αύξηση της δυναμικής της Μαρίας Καρυστιανού, ειδικά μεταξύ των αναποφάσιστων, που την τοποθετούν ως πιθανό βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας καταγράφεται η διείσδυση τόσο της Καρυστιανού όσο και του Αλέξη Τσίπρα σε διάφορους πολιτικούς χώρους και ψηφοφόρους. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι πάνω από το 30% των αναποφάσιστων θεωρεί ότι η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τις εκλογές απέναντι στη ΝΔ.

Συγκριτικά ποσοστά στην ερώτηση για κύριο αντίπαλο της ΝΔ:

Νέο κόμμα με αρχηγό τη Μ. Καρυστιανού: 30,6%

Κανένα: 20,4%

Νέο κόμμα Τσίπρα: 19,1%

ΠΑΣΟΚ με Ν. Ανδρουλάκη: 17,8%

Τα στοιχεία δείχνουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και πολιτική δυναμική για την Καρυστιανού ήδη από το αρχικό στάδιο της παρουσίας της.

Ανάλυση ανά πολιτικό χώρο:

Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ: 50,3% θεωρεί τον Ν. Ανδρουλάκη κύριο αντίπαλο της ΝΔ, 16,7% τον Αλ. Τσίπρα και 15,9% τη Μ. Καρυστιανού.

Αναποφάσιστοι: 33,3% θεωρεί ότι η Μ. Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τις εκλογές απέναντι στη ΝΔ, 14,4% τον Αλ. Τσίπρα και τρίτος ο Ν. Ανδρουλάκης.

Η έρευνα αναδεικνύει την Καρυστιανού ως ισχυρή παρουσία στο πολιτικό τοπίο, ιδιαίτερα ανάμεσα στους αναποφάσιστους.