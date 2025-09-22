Δημοσκόπηση Palmos Analysis: O «καλύτερος αντίπαλος» για τη ΝΔ στις εκλογές και το κόμμα Τσίπρα

Ενδιαφέροντα είναι τα δείγματα νέας δημοσκόπησης που έρχεται στη δημοσιότητα.

Η έρευνα της εταιρείας Palmos Analysis για το theopinion.gr, διενεργήθηκε σε δείγμα 1.058 ατόμων κατά το χρονικό διάστημα 15-19 Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεγάλο προβάδισμα καθώς συγκεντρώνει το 22,6% ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,5%. Στη συνέχεια έρχονται: Ελληνική Λύση με 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, ΚΚΕ με 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,2%.

Δημοσκόπηση - Πρόθεση ψήφου | theopinion.gr

Όσον αφορά στο κατά πόσο θα βοηθήσουν την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, τα μέτρα και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 51% απαντά «καθόλου» ενώ «λίγο» δηλώνει το 28%.

Το 35% των πολιτών δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός ενώ το 52% απαντά «όχι».

Σχετικά με ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «σίγουρα/πολύ πιθανό» να το ψήφιζε απαντά το 20% ενώ το 63% δηλώνει «σε καμία περίπτωση».

Στην ερώτηση «ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές», το 26% απαντά «μία συνεργασία των κομμάτων της αριστεράς».

Το 12% δηλώνει το ΠΑΣΟΚ, το 12% «ένα νέο κόμμα Τσίπρα» και το 41% «κανένα από τα παραπάνω».

Τέλος, σχετικά με τη στάση των πολιτών για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το 75% να απαντά ότι ικανοποιήθηκε «λίγο ή καθόλου» από τις προτάσεις του και το 13% απαντά «πολύ ή αρκετά».