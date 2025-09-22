Μενού

Δημοσκόπηση Palmos Analysis: O «καλύτερος αντίπαλος» για τη ΝΔ στις εκλογές και το κόμμα Τσίπρα

Δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το theopinion.gr καταγράφει πρόθεση ψήφου και τη στάση των πολιτών σε ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα.

kalpi ekloges
Κάλπη εκλογών | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ενδιαφέροντα είναι τα δείγματα νέας δημοσκόπησης που έρχεται στη δημοσιότητα.

Η έρευνα της εταιρείας Palmos Analysis για το theopinion.gr, διενεργήθηκε σε δείγμα 1.058 ατόμων κατά το χρονικό διάστημα 15-19 Σεπτεμβρίου.

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεγάλο προβάδισμα καθώς συγκεντρώνει το 22,6% ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,5%. Στη συνέχεια έρχονται: Ελληνική Λύση με 9,2%, Πλεύση Ελευθερίας με 7,7%, ΚΚΕ με 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,2%.

δημοσκόπηση
Δημοσκόπηση - Πρόθεση ψήφου | theopinion.gr

Όσον αφορά στο κατά πόσο θα βοηθήσουν την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, τα μέτρα και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το 51% απαντά «καθόλου» ενώ «λίγο» δηλώνει το 28%.

Το 35% των πολιτών δηλώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός ενώ το 52% απαντά «όχι».

Σχετικά με ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, «σίγουρα/πολύ πιθανό» να το ψήφιζε απαντά το 20% ενώ το 63% δηλώνει «σε καμία περίπτωση».

Στην ερώτηση «ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές», το 26% απαντά «μία συνεργασία των κομμάτων της αριστεράς».

Το 12% δηλώνει το ΠΑΣΟΚ, το 12% «ένα νέο κόμμα Τσίπρα» και το 41% «κανένα από τα παραπάνω». 

Τέλος, σχετικά με τη στάση των πολιτών για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, το 75% να απαντά ότι ικανοποιήθηκε «λίγο ή καθόλου» από τις προτάσεις του και το 13% απαντά «πολύ ή αρκετά».

