Γεωργιάδης κατά πάντων: «Θα μας τρελάνει ο Τσίπρας - Ο Σαμαράς θα κάνει παρέα με την Κωνσταντοπούλου;»

Πυρά κατά κεντρικών προσώπων της επίσημης και «ανεπίσημης» αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης, ειδικότερα στοχεύοντας τους Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός Σαμαρά πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους «λίγους και τους κολλητούς» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Υγείας επισήμανε ακόμη ότι η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στους «κολλητούς» είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Γεωργιάδης: «Ελπίζω ο Σαμαράς να μην πάρει γραμμή Κωνσταντοπούλου»

«Λυπούμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα», σχολίασε, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν, όπως είπε, κανένα στοιχείο αλήθειας και ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με «εξαιρετικά ευφυή τρόπο».

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Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπηρετεί «μια κυβέρνηση των πλουσίων ή των μεγάλων συμφερόντων» και υπενθύμισε πως και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρωθυπουργός, είχε δεχθεί αντίστοιχες επιθέσεις από την Αριστερά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, παραδέχθηκε ότι αυτά κατευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλα επενδυτικά έργα, σημειώνοντας όμως ότι αυτό ήταν αναγκαίο, καθώς στόχος ήταν να δημιουργηθούν μεγάλες παραγωγικές μονάδες και εργοστάσια.

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν τελικά αποφασίσει να προχωρήσει, εύχεται η πολιτική του κριτική να μην κινείται «σε γραμμή Αριστεράς, Ζωής Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλου», γιατί, όπως κατέληξε, «αυτό θα είναι πολύ λυπηρό».

Γεωργιάδης: «Θα μας τρελάνει ο Τσίπρας»

Σε ερώτηση για τυχόν έλλειψη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε:

«Δεύτερες εθνικές εκλογές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν εκλογές πρώτης και δεύτερης Κυριακής. όταν γράψει το σκορ που θα βάλει ο ελληνικός λαός, θα κάνουμε την επόμενη ημέρα την κουβέντα».

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Ερωτηθείς για ενδεχόμενη π΄ροταση στον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε πως «Η ΝΔ δεν έχει κλείσει ποτέ πόρτες. Εγώ δεν θέλω να έχουμε αλαζονεία στην πολιτική, γιατί ο ελληνικός λαός κυβερνά. Με ποιο κόμμα θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκυβέρνηση; Με το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ όμως λέει ότι θα συνεργαστεί με όλους, πλην της Νέας Δημοκρατίας. Με έναν μετριοπαθή Τσίπρα δεν θα μιλούσαμε για συγκυβέρνηση. Δεν υπάρχει μετριοπαθής Τσίπρας.

Ο Τσίπρας βγαίνει και μιλάει ο αθεόφοβος για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Ακόμα δεν ξέρει τι είναι αυτό. Λέει ότι οι τράπεζες έχουν προνομιακή φορολογική μεταχείριση. Η νομοθεσία για αυτή ποιανού είναι; Του Τσίπρα. Ο άνθρωπος θα μας τρελάνει».