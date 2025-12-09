Δημοσκόπηση Prorata: Τα ποσοστά Τσίπρα μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Πόσοι θα τον ψήφιζαν

Πραγματοποιήθηκε η δημοσκόπηση από την Prorata για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού της Ναυτεμπορικής και ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα για τον Αλέξη Τσίπρα λίγες μέρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όσοι παρακολούθησαν την παρουσίαση στο Θέατρο Παλλάς κάνουν λόγο για μεγάλη πιθανότητα δημιουργίας πολιτικού φορέα τους επόμενους μήνες από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσει κάποιος ένα κόμμα με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα, το 22% αποτελεί δυνητική δεξαμενή, καθώς το 9% είναι βέβαιο και το 13% ότι είναι σχετικά πιθανό. Το 75% των ερωτηθέντων ωστόσο αντιμετωπίζει αρνητικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Δημοσκόπηση Prorata

Αναφορικά με τον «χώρο», το «πολιτικό στίγμα» του Αλέξη Τσίπρα, το 37% πιστεύει ότι δεν έχει, ένα 10% το χαρακτηρίζει κεντρώο, κεντροαριστερό ένα 35% και ως αριστερό ένα 12%.

Δημοσκόπηση Prorata: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Αλέξη Τσίπρα

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, στα πλαίσια του τι πλεονεκτήματα έχει ως πολιτικός 16% θεωρεί ότι μπορεί να αισθανθεί τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων, το 13% ότι είναι ακέραιος. Μόλις 1% τον χαρακτηρίζει συνεπή, 3% ειλικρινή και 4% αποτελεσματικό.

Στον αντίποδα, το κυριότερο μειονέκτημα του πρώην πρωθυπουργού σύμφωνα με τους ερωτηθέντες είναι η ασυνέπεια, με τις ψήφους να αγγίζουν το 43%. Ακολουθεί «η ανειλικρίνεια» με 30%, «η έλλειψη φρέσκων ιδεών» με 15% και «η αναποτελεσματικότητα» το 14%.

Τι συναίσθημα προκαλεί η πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας τον Οκτώβριο παραιτήθηκε από βουλευτής, μετά από καιρό απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέσα σε δύο μόλις μήνες ξαναήρθε στο προσκήνιο με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, την ομιλία του στη Σορβόννη και τώρα με την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Οι πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την επιστροφή του. Το 29% δηλώνει ότι η πιθανή επιστροφή Τσίπρα τον θυμώνει, το 21% απαντά ότι τον αφήνει αδιάφορο, το 13% λέει ότι τον κάνει να ελπίζει, το 12% αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αυτό με περιέργεια, το 11% δηλώνει ότι τον θλίβει, το 10% ότι τον φοβίζει και μόλις ένα 3% απαντά ότι τον χαροποιεί.