Δημοσκόπηση Pulse: Από πού «κλέβουν» ψήφους Καρυστιανού και Τσίπρας – Τα ποσοστά που θα έπαιρναν

Η δημοσκόπηση της Pulse για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ καταγράφει τις τάσεις των πολιτών απέναντι στη διαμορφούμενη πολιτική πραγματικότητα και ειδικότερα απέναντι στα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.123 πολιτών, το διάστημα 16–19 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής, με συνολικό 31% (θετικά ή με ενδιαφέρον). Ακολουθεί το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 19%, ενώ το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει 10%.

Η τάση των νέων κομμάτων | @Pulse

Από πού αντλούν ψηφοφόρους τα νέα κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προέλευση των πιθανών ψηφοφόρων των νέων σχηματισμών, καθώς οι απώλειες των υπαρχόντων κομμάτων θα καθορίσουν την επόμενη εκλογική εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει τις μικρότερες διαρροές, ωστόσο ακόμη και μικρές μετακινήσεις μπορεί να επηρεάσουν την επίτευξη αυτοδυναμίας.

Διαφορά Νέας Δημοκρατίας με δεύτερο κόμμα | @Pulse

Παράλληλα, η ανάλυση των ηλικιακών ομάδων και των κινήτρων που οδηγούν στη δημιουργία νέων κομμάτων αναδεικνύει ένα σαφές μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα: την ανάγκη ανανέωσης και την έλλειψη εμπιστοσύνης στο υπάρχον πολιτικό προσωπικό.

Πρόθεση ψήφου – Σταθερό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διευρύνει το προβάδισμά της έναντι του ΠΑΣΟΚ στις 16,5 μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, το κυβερνών κόμμα παραμένει μακριά από τα επίπεδα αυτοδυναμίας. Σύμφωνα με τη μέτρηση, επτά κόμματα εισέρχονται στη Βουλή, με το ΜέΡΑ25 να κινείται οριακά στο 3%.

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο μισής μονάδας σε σχέση με τον Δεκέμβριο, φτάνοντας στο 29,5%. Η Pulse επισημαίνει ότι η τρέχουσα διαφορά των 16,5 μονάδων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη από το 2016, με τη μεγαλύτερη να έχει καταγραφεί το 2024.

Πρόθεση Ψήφου | @pulse

Οι μεταβολές στα κόμματα της αντιπολίτευσης

Τα περισσότερα κόμματα εμφανίζουν απώλειες:

Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 13%.

Η Πλεύση Ελευθερίας χάνει μία μονάδα, παραμένοντας τρίτη.

Μισή μονάδα χάνουν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί κατά μία μονάδα μέσα σε έναν μήνα.

Το ΜέΡΑ25 παραμένει στο 2,5%, αλλά εισέρχεται οριακά στη Βουλή.

Νίκη, κόμμα Κασσελάκη και Νέα Αριστερά βρίσκονται στο 2%.

Πολιτική διείσδυση και ηλικιακές τάσεις

Η διείσδυση των νέων κομμάτων στους ψηφοφόρους της ΝΔ είναι περιορισμένη. Αντίθετα, στο ΠΑΣΟΚ το 12% βλέπει θετικά το κόμμα Καρυστιανού και το 9% το κόμμα Τσίπρα. Μεταξύ των ψηφοφόρων της Πλεύσης, το κόμμα Καρυστιανού συγκεντρώνει 20% θετικών γνώμων, ενώ 11% θετική στάση καταγράφεται στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη» (16,5% συνολικά).

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 48% θετικές γνώμες μεταξύ όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές του 2024, ενώ η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει 23% στην ίδια ομάδα.

Τέλος, το 28% των πολιτών δηλώνει ότι βλέπει θετικά ένα κόμμα χωρίς πρόσωπα με προηγούμενη πολιτική θητεία — στοιχείο που συνδέεται με το αφήγημα της Καρυστιανού. Το ποσοστό αυτό εκτοξεύεται στο 41% στις ηλικίες 30–44 και στους ψηφοφόρους της Κεντροαριστεράς.