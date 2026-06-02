Η νέα δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αποτυπώνει τις πρώτες πολιτικές ισορροπίες μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 31 Μαΐου σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου και καταγράφει σημαντικές ανακατατάξεις κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά τα ποσοστά της, συγκεντρώνοντας 29,5% στην εκτίμηση ψήφου. Ωστόσο, εξακολουθεί να απέχει από τα επίπεδα που θα της εξασφάλιζαν αυτοδυναμία, στόχος που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά την εμφάνιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφεται στη δεύτερη θέση, αν και παραμένει 14 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Την ίδια ώρα, έντονος ανταγωνισμός διαμορφώνεται για την τρίτη θέση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Απώλειες εμφανίζουν παράλληλα η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ η σύνθεση της επόμενης Βουλής φαίνεται να παραμένει πολυκομματική. Με βάση τη δημοσκόπηση, οκτώ έως εννέα κόμματα θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με το ΜέΡΑ25 να κινείται οριακά γύρω από το 3% και τη Φωνή Λογικής να καταγράφεται στο 3,5%.

Πρόθεση ψήφου

Στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών του αντιπάλων. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί σε σημαντική απόσταση, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σε μονοψήφια ποσοστά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας. Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες δηλώνουν ότι θα επιλέξουν την επόμενη κυβέρνηση με βασικό κριτήριο τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, δίνοντας έμφαση στον ρεαλισμό των προτάσεων και στις προοπτικές που προσφέρει κάθε πολιτικό πρόγραμμα.

Η Pulse διερεύνησε επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά. Τα στοιχεία καταγράφουν το προφίλ των πολιτών που θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη στη Νέα Δημοκρατία και στον στόχο της αυτοδυναμίας.

Παράλληλα, η έρευνα αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων των δύο νέων κομμάτων, της ΕΛΑΣ και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», καθώς και τις αντιλήψεις των πολιτών για τον «νέο» Αλέξη Τσίπρα και τις διαφοροποιήσεις που θεωρούν ότι παρουσιάζει σε σχέση με το παρελθόν.

Στο πεδίο των μετεκλογικών συνεργασιών, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, σε ένα πολιτικό περιβάλλον που παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένο.

Τέλος, η δημοσκόπηση καταγράφει αυξημένη ανησυχία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ανησυχούν αρκετά ή πολύ για τις εξελίξεις, μετά και τις πρόσφατες κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».