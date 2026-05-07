Δημοσκόπηση Pulse: Πόσο ανησυχούν οι πολίτες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι απαντούν για τα μέτρα

Την αποδοχή των υπό δημιουργία κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και του Αντώνη Σαμαρά καταγράφει η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, στη δημοσκόπηση αποτυπώνεται η ανησυχία των πολιτών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες στην καθημερινότητα, καθώς και τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Δημοσκόπηση Pulse: «Όχι» από την πλειοψηφία στα κόμματα Καρυστιανού, Σαμαρά και Τσίπρα

Η έρευνα καταγράφει την άποψη των ερωτηθέντων απέναντι στα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ καταγράφονται οι συνέπειες, σε επίπεδο απωλειών, στα υπόλοιπα κόμματα.

Όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι ερωτηθέντες απαντούν στο ερώτημα αν θα το ψήφιζαν ως εξής:

Σίγουρα ναι: 9%

Μάλλον ναι: 11%

Μάλλον όχι: 18%

Σίγουρα όχι: 53%

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ: 9%

Όσον αφορά το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, οι ερωτηθέντες απαντούν ως εξής:

Σίγουρα ναι: 3%

Μάλλον ναι: 9%

Μάλλον όχι: 16%

Σίγουρα όχι: 62%

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ: 10%

Όσον αφορά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, οι ερωτηθέντες απαντούν ως εξής:

Σίγουρα ναι: 8%

Μάλλον ναι: 13%

Μάλλον όχι: 16%

Σίγουρα όχι: 52%

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ: 11%

Πόσο ανησυχούν οι πολίτες για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της επικαιρότητας που προκαλούν ανησυχία στους πολίτες. Πιο αναλυτικά, στο ερώτημα αν οι πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σάς ανησυχούν περισσότερο σε σύγκριση με τις πρώτες ημέρες, οι πολίτες απαντούν ως εξής:

Περισσότερο: 37%

Το ίδιο: 39%

Λιγότερο: 12%

Δεν ανησυχώ: 4%

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ: 8%

Επιπλέον οι περισσότεροι ερωτηθέντες ανησυχούν για τις συνέπειες που θα έχει ο πόλεμος στην οικονομία, σε ποσοστό 50%. Το 16% ανησυχεί η γενικότερη αναταραχή, το 15% η στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας, το 13% οι ανθρωπιστική κρίση και οι προσφυγικές ροές, ενώ το 4% η τρομοκρατία.

Πώς κρίνονται τα μέτρα της κυβέρνησης

Στο ερώτημα του πώς κρίνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των πολιτών, οι πολίτες απαντούν:

Σε σωστή κατεύθυνση: 8%

Σε σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται και άλλα: 37%

Σε λάθος κατεύθυνση: 43%

Δεν έχω ενημερωθεί - Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ: 12%

Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία, στο 15% η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3%

ΜέΡΑ25: 2,5%

Νίκη: 1,5%

Δημοκράτες: 1,5%

Σπαρτιάτες: 1%

Νέα Αριστερά: 1%

Άλλο κόμμα απαντάει το 1% των ερωτηθέντων, ενώ το 15% δηλώνει αναποφάσιστο ή δεν απαντάει. Το 2,5% επιλέγει αποχή/λευκό/άκυρο.