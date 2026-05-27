Μητσοτάκης για κόμμα Τσίπρα: «Θεαματική βουτιά στο παρελθόν - Να δούμε αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση στο πλαίσιο Συνεδρίου με την Παρασκευή Μιχαλοπούλου Aντιπρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ και Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τον Δημήτρη Κοντοπίδη MSc, Patient Advocate, Social Entrepreneur.

Η συζήτηση με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο» και συντονιστή τον Αντώνη Σρόιτερ γίνεται στο πλαίσιο του 7oυ Συνεδρίου που οργανώνει το το site ygeiamou και το «Πρώτο Θέμα»: Η Υγεία σε έναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο: Ανθεκτικότητα, Πρόσβαση, Εμπιστοσύνη που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Grande Bretagne στο Σύνταγμα.

Ο πρωθυπουργός αρχικά έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα Υγείας, καθώς ερωτληθηκε για τα «φακελάκια» και τις καταγγελίες ασθενών. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν καθορίζουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και τόνισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης υπηρεσιών, όπου, όπως είπε, «πάνω από 260.000 χρήστες έχουν απαντήσει για το σύστημα Υγείας και η εικόνα που δίνουν δεν είναι αυτή που συχνά μεταφέρουν τα ΜΜΕ».

«Αδικούμε το ΕΣΥ όταν το κρίνουμε από μεμονωμένα περιστατικά και όχι από τον κανόνα», σημείωσε, επιμένοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των γιατρών και νοσηλευτών υπηρετεί με επαγγελματισμό.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει την πλήρη ψηφιακή διαφάνεια ως εργαλείο αντιμετώπισης της παρανομίας, φέρνοντας ως παράδειγμα τη τη λίστα χειρουργείων, η οποία αναρτάται πλέον ηλεκτρονικά, τη δυνατότητα των ασθενών να καταγγέλλουν ανώνυμα περιστατικά και την υποχρέωση κάθε γιατρού να μην ζητά καμία επιπλέον αμοιβή πέραν των προβλεπόμενων

«Οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει επιπλέον αμοιβή μπορεί να καταγγελθεί άμεσα», τόνισε.

«Kαμία απολαβή δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για φακελάκι. Η παρανομία και η διαφθορά θα αντιμετωπιστούν χωρίς εκπτώσεις», πρόσθεσε.

Μητσοτάκης για κόμμα Τσίπρα: «Να δούμε αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ»

Αναφορικά για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του, ΕΛΑΣ, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αριστερά αλλά και ένας κοινός τόπος: να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πρόταση - η κυβέρνηση έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε περισσότερα - η σύγκριση αυτή θα αποτυπωθεί στις εκλογές του 2027, οι πολίτες θέλουν προοπτική».

«Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου, ο Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και θα κριθεί ως αρχηγός ενός κόμματος που δεν έχουμε δει ακόμη, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ. Αυτό που άκουσα χθες είδα μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρά το ότι πρέπει να κάνουμε για το μέλλον στην πατρίδα μας.

Μάλιστα σχολίασε και το όνομα του κόμματος, λέγοντας: «Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη!».

Μιλώντας για την Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία είπε: «Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της».

Το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΕΣΥ ως τρίγωνο

Μιλώντας για την κατάσταση στο ΕΣΥ, τις καθυστερήσεις στα χειρουργεία, τις ελλείψεις νοσηλευτών και την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μπροστά από πολλές ευρωπαϊκές χώρες» σε κρίσιμους δείκτες, ωστόσο υπάρχουν ακόμα σοβαρές προκλήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια» και ότι η χώρα «είναι μπροστά από πολλά προβλήματα που ταλανίζουν άλλα ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν καθυστερήσεις στα χειρουργεία, επισημαίνοντας πως τα νέα χειρουργεία που λειτουργούν πλέον στον Άγιο Σάββα, «αυξάνουν σημαντικά τη δυναμικότητα».

Για τις ελλείψεις νοσηλευτών ανέφερε πως πρόκειται για «πανευρωπαϊκό πρόβλημα», σημειώνοντας ότι χρειάζεται να ασχοληθούν περισσότεροι νέοι με αυτό το επάγγελμα, καθώς και ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι να κρατήσει τους νοσηλευτές στο σύστημα και να ενισχύσει τον αριθμό τους.

Για τα ογκολογικά νοσοκομεία, σημείωσε ότι η βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών δημιουργεί αυξημένες ανάγκες, τονίζοντας ότι «το ζήτημα είναι η αντιμετώπιση να γίνεται με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά»

Παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν «οι όροι λειτουργίας δεν ήταν σωστοί» και πως η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο σύστημα Υγείας «από συστάσεώς του», με πάνω από 150 Κέντρα Υγείας και υποδομές να αναβαθμίζονται.

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το νέο μοντέλο λειτουργίας του ΕΣΥ ως τρίγωνο: Υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία.