Δημοσκόπηση Star: Πώς κρίνουν οι πολίτες την Καρυστιανού - Πού βρίσκεται η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ

Μείωση των ποσοστών για τα περισσότερα κόμματα και σημαντική ενίσχυση της δεξαμενής των αναποφάσιστων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (28 Ιανουαρίου) στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,5%, έναντι 25,2% που κατέγραφε τον Νοέμβριο στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Παρά την πτώση κατά 0,7%, το κυβερνών κόμμα διευρύνει τη διαφορά του από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζει απώλειες και περιορίζεται στο 10,8% από 12,6%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,6% (από 10,4%), ενώ τέταρτη αναδεικνύεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία ενισχύεται σημαντικά και φτάνει στο 8,2% από 5,8%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 2%, η Νίκη με 1,9% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,8%.

Ιδιαίτερα αυξημένο εμφανίζεται το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο ανέρχεται στο 17,9%, από 13,3% τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένας στους τέσσερις πολίτες εμφανίζεται ως δυνητικός ψηφοφόρος της Μαρίας Καρυστιανού, με το 20,1% να δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η μεγαλύτερη διείσδυση της κ. Καρυστιανού καταγράφεται στη Φωνή Λογικής, την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση, καθώς και στους αναποφάσιστους.

Σε ό,τι αφορά τις απόψεις της για τις αμβλώσεις, το 19,2% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 68,1% διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Μικρότερη εμφανίζεται η δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων ενός νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς το 17,6% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το στηρίξει.

Διχασμένες είναι οι απόψεις των πολιτών σχετικά με τον τύπο διακυβέρνησης, με το 48,8% να προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας και το 47% να τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Παράλληλα, το 69,5% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης, ενώ το 25,2% επιθυμεί τη συνέχιση της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ως σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες αναδεικνύονται η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα, με ποσοστό 58,5%, ενώ ακολουθεί η διαφθορά με 18%. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες (49,6%) δηλώνουν ότι το διαθέσιμο εισόδημά τους δεν επαρκεί για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών τους, έναντι 50,4% που απαντούν ότι επαρκεί.

Σε διεθνές επίπεδο, το 76,9% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η πρόθεση των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία αποδυναμώνει ή μάλλον αποδυναμώνει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το 13,7% θεωρεί ότι τη ενισχύει.

Τέλος, στο ερώτημα για το αν η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ», το 54,2% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι», ενώ το 32% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι».